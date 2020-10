Công dụng của dây rút cáp nhựa, phụ kiện đi dây

Các loại dây rút cáp và phụ kiện đi dây ứng dụng nhiều trong ngành điện, điện tử, robot, vận chuyển hay kiến trúc, giúp không gian lắp đặt gọn gàng hơn.

Là nhà sản xuất dây cáp và phụ kiện đi dây tại Đài Loan, hơn 50 năm qua, Kai Suh Suh (KSS) đã nghiên cứu và cho ra mắt những sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu người dùng. Dưới đây là một số sản phẩm KSS trình làng trong năm 2020, tuy nhỏ bé nhưng mang nhiều công dụng.

Dây rút cáp nhựa vòng đôi (Double Loop Mounting Tie)

Dây rút nhựa là một kiểu dây khóa, dùng để giữ, buộc các vật với nhau. Dây rút cáp nhựa vòng đôi có thiết kế đầu khóa hai bên, cho phép gài đầu dây rút theo nhiều cách. Thiết kế này giúp việc bó các dây cáp rời hoặc song song linh hoạt hơn.

Dây rút cáp vòng đôi độc đáo với đầu khoá hai bên. Ảnh: KSS.

Dây rút cáp nhiệt độ cao và dây rút cáp nhiệt độ thấp

Các dòng dây rút cáp phục vụ trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt cũng được KSS chú trọng nghiên cứu và phát triển. Dây rút cáp nhiệt độ cao có thể sử dụng trong môi trường nhiệt lên tới 150 độ C; trong khi dòng dây rút cáp nhiệt độ thấp có khả năng chống tia UV, chịu được nhiệt độ -20 độ C khi lắp đặt và -40 độ C khi sử dụng.

Các dòng dây rút cáp của KSS có thể phục vụ trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt. Ảnh: KSS

Việc sử dụng dây rút cáp cũng dễ dàng, chỉ cần luồn dây lên đầu rồi thắt lại, giúp tiết kiệm thời gian lắp đặt.

Giá đỡ cáp module

Giá đỡ cáp module là giải pháp hiệu quả cho việc phân loại dây cáp sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau như văn phòng, cửa hàng, nhà ở, khu triển lãm...

Giá đỡ cáp module của KSS có màu sắc đa dạng: trắng, đen, ghi, nâu, vàng và xanh dương. Kết cấu từng phần tách rời giúp thuận tiện tháo lắp, điều chỉnh theo độ dài dây cáp. Phần đầu giá đỡ cáp cũng giúp người sử dụng dễ dàng lắp đặt và thay đổi dây cáp. Sản phẩm được sản xuất từ nhựa ABS - loại nhựa có tính bền cao và có thể tái chế.

Bên cạnh dây rút cáp, giá đỡ cáp module cũng là một trong những sản phẩm nổi bật của KSS và nhận được giải thưởng Taiwan Excellence Awards 2020.

Giá đỡ cáp module giúp phân loại dây điện dễ dàng hơn. Ảnh: KSS

Máng nhựa luồn cáp (Halogen Free Wiring Duct)

Máng nhựa luồn cáp giúp gom nhiều loại dây cáp, dây điện vào trong cùng một máng để không gian trông gọn gàng ngăn nắp. Ngoài ra, máng còn có tác dụng bảo vệ dây, kéo dài tuổi thọ của dây.

Sản phẩm máng nhựa luồn cáp không chứa halogen của KSS được sản xuất bằng vật liệu thân thiện với môi trường.

Làm từ nhựa PC/ABS, không chứa halogen, máng nhựa KSS vẫn giữ được khả năng chống cháy với tiêu chuẩn chống cháy 94V-0, đảm bảo an toàn cho dây dẫn bên trong và người sử dụng. Thiết kế các lỗ song song trên hai cạnh bên giúp việc cắt dây dễ dàng hơn.

Máng nhựa luồn cáp KSS thân thiện với môi trường. Ảnh: KSS

Ngoài dây rút cáp nhựa, máng cáp điện, KSS còn có nhiều dòng sản phẩm là phụ kiện cho hệ thống dây cáp dây điện như ống siết cáp, vỏ bọc dây cáp. Các sản phẩm của KSS có mặt trong nhiều ngành công nghiệp sản xuất khác nhau, như các ngành công nghiệp điện, điện tử, robot, năng lượng mặt trời, đường sắt, tự động hóa, công nghệ điện toán, tự động, vận chuyển và cả trong gia đình.

Với ưu tiên hàng đầu dành cho chất lượng, những sáng tạo của KSS liên tục nhận được sự công nhận của giới chuyên môn: được vinh danh tại giải thưởng Taiwan Excellence Awards trong 5 năm liên tiếp (2015 - 2020); nằm trong top 100 doanh nghiệp Đài Loan năm 2011 và nhiều giải thưởng khác.

Bên cạnh định hướng trở thành nhà sản xuất thương hiệu gốc, KSS cũng tập trung cung cấp các dịch vụ của nhà sản xuất thiết kế gốc và sản xuất thiết bị gốc, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng. Năm nay, KSS giới thiệu những sản phẩm sáng tạo này tại triển lãm trực tuyến Taiwan Expo 2020.

Diệp Chi