Công dụng của đai kéo giãn khớp gối DiskDr. NK30

Thoái hóa khớp gối có liên quan đến vấn đề lão hóa nên nhiều người thường gặp phải. Kể từ 30 tuổi trở đi, khớp gối có thể bị lão hóa dần, tuy nhiên cơn đau thường chỉ xuất hiện khi sự tiếp xúc giữa các khớp gối không còn được mượt mà.

Thoái hóa khớp gối cần phát hiện sớm để ngăn ngừa, hạn chế tình trạng bệnh có thể nặng hơn. Bổ sung dinh dưỡng và tập luyện hợp lý, kết hợp sử dụng các liệu pháp trị liệu có thể mang lại hiệu quả cao hơn. Hiện nay, nhiều người còn sử dụng những loại đai kéo giãn để góp phần hỗ trợ cơ xương khớp và cột sống.

Đến từ thương hiệu Hàn Quốc, đai kéo giãn khớp gối DiskDr. NK30 góp phần vào quá trình hồi phục khớp gối. Đại diện hãng DiskDr. Hàn Quốc cho biết đã tạo một bước tiến trong việc hỗ trợ các vấn đề khớp gối bằng đai giảm áp lực khớp gối thế hệ mới. Thương hiệu vốn có thế mạnh với sản phẩm đai kéo giãn bơm hơi cho lưng và cổ. Việc cho ra đời sản phẩm dành riêng cho khớp gối với cơ chế bơm hơi giúp cho DiskDr. là một trong những đơn vị có đóng góp trong lĩnh vực đai hỗ trợ xương khớp và cột sống tại Hàn Quốc.

Đại diện DiskDr. chia sẻ thêm, sản phẩm sử dụng nguyên lý "bơm hơi" giúp tạo ra các sợi cơ gân nhân tạo theo hình chữ U và chữ H làm giảm sự chèn ép giữa 2 bên khớp gối, góp phần hỗ trợ giảm đau cho người sử dụng và góp phần hỗ trợ bảo vệ khớp gối khỏi các tác động từ bên ngoài. Điều này có lợi cho quá trình hỗ trợ hồi phục chấn thương khớp gối, hỗ trợ vận động khi đứt dây chằng, hỗ trợ giảm đau.

DiskDr. NK30 còn có thể mang lại hiệu quả hơn đối với người dùng nếu chịu khó sử dụng đai thường xuyên. Sản phẩm là gợi ý cho những người bị chấn thương, thoái hóa có thêm sự lựa chọn.

DiskDr. NK30 là một trong những sản phẩm góp phần hỗ trợ cho bệnh nhân bị chấn thương khớp gối, đứt dây chằng gối; bệnh nhân đau do thoái hóa khớp gối, viêm sưng khớp gối, viêm khớp dạng thấp, khớp gối yếu.

Những người bị rách cơ, đứt dây chằng chéo, bị đau khớp gối do tăng cân quá nhanh, bị đau gối do vẹo, lệch khớp gối trong và ngoài cũng có thể sử dụng sản phẩm này.

Những bệnh nhân bị chấn thương khớp gối do tập luyện thể thao có thể sử dụng sản phẩm DiskDr. NK30. Ảnh: DiskDr.

Bên cạnh sản phẩm NK30 kéo giãn và bảo vệ khớp gối bằng phương pháp bơm hơi, DiskDr. còn có thêm đai khớp gối SP1600 - dòng sản phẩm kéo giãn khớp gối bằng nguyên lý "đòn bẩy".

"Với khung kim loại cao cấp và chắc chắn, DiskDr. SP1600 có thể tạo lực đẩy ra 2 phía khi đi lại hoạt động, là gợi ý với những người gặp chấn thương nặng, đi lại khó khăn", đại diện thương hiệu cho biết.

Đai kéo giãn hỗ trợ giảm áp lực khớp gối DiskDr. NK30 và SP1600. Ảnh: DiskDr.

DiskDr. đang có chương trình khuyến mãi tặng một thực phẩm bảo vệ sức khỏe King Joint F1 dạng hộp viên cho người dùng mua sản phẩm của DiskDr.

Sản phẩm King Joint F1 kết hợp giữa glucosamine cùng với các thành phần thảo dược thiên nhiên góp phần hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp do thoái hóa cột sống, thoái hóa khớp, viêm khớp; hỗ trợ bảo vệ màng sụn khớp... Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số 02448/2019/ATTP-XNQC do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 26/11/2019. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

"DiskDr. là thương hiệu có tiếng của Hàn Quốc, có mặt trên thị trường hơn 20 năm nay. Được nhập khẩu về Việt Nam từ năm 2012, DiskDr. đã nhận được sự quan tâm của nhiều bác sĩ chuyên khoa ở các bệnh viện lớn, hỗ trợ hàng chục nghìn người tại Việt Nam giảm bớt các cơn đau mỏi xương khớp", vị đại diện nói thêm.

(Nguồn: DiskDr.)