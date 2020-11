Công dụng của bào tử nấm linh chi

Dịch uống của bào tử nấm linh chi tươi góp phần hỗ trợ tăng cường sức khỏe, có lợi cho người bị suy nhược cơ thể, bệnh gan.

Từ xa xưa, nấm linh chi đã được sử dụng như một loại thảo dược quý, xếp vào loại thượng phẩm. Theo sách Bảng thảo cương mục, linh chi có các tác dụng như bảo vệ gan, giải độc, cường tâm, kiện não, tiêu đờm, lợi niệu...

Gần đây, các nhà khoa học Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản phát hiện nấm linh chi còn có tác dụng hỗ trợ phòng và chống ung thư, góp phần chống lão hóa làm tăng tuổi thọ.

Bào tử nấm linh chi là một bộ phận có kích thước rất nhỏ, mắt thường khó có thể nhìn thấy. Bào tử được phóng thích sau kỳ sinh sản của nấm linh chi tạo thành một lớp bụi mỏng màu nâu đỏ, rất mịn, bám trên bề mặt nấm. Đây được xem như tinh chất của nấm linh chi, chứa nhiều chất dinh dưỡng và các đặc tính dược lý, có thể hỗ trợ tăng cường sức khỏe và góp phần điều trị bệnh.

Việc thu hoạch bào tử linh chi và chiết tách sợi khuẩn trong bào tử thường không dễ dàng, phải có nhiều kỹ thuật và kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Số lượng bào tử sau mỗi đợt thu hoạch hạn chế, cho thấy sự quý giá của nguồn dưỡng chất này.

Công nghệ bảo toàn nguồn dinh dưỡng của linh chi

Đại diện Công ty Cổ phần Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam cho biết, từ xưa, con người sử dụng phương pháp thủy phân bằng nhiệt (nấu nước, hãm trà) chiết tách thành phần trong nấm linh chi để uống. Tuy nhiên, theo khoa học hiện đại, cách này sẽ không bảo toàn hết thành phần quý giá của loại nấm này bởi nhiều nguyên nhân như cách gia nhiệt, thời gian nấu... dẫn đến hiệu quả không cao như mong đợi. Các nhà khoa học tại Đài Loan đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nuôi cấy và sinh khối trong dung dịch dinh dưỡng nhằm tạo ra sản phẩm dịch uống bào tử linh chi tươi với nhiều công dụng hỗ trợ bảo vệ sức khỏe.

Đây là kỹ thuật tổng hợp nuôi cấy sợi khuẩn trong bào tử giúp tạo môi trường cho sợi khuẩn bào tử nấm linh chi (có kích thước rất nhỏ không thể nhìn thấy bằng mắt thường) sinh trưởng ở dạng khuẩn nấm và phát triển thành các hoa nấm (mắt thường dễ dàng nhìn thấy). Công nghệ sinh khối này góp phần bảo toàn các giá trị dinh dưỡng của nấm linh chi và khi người uống cảm nhận rõ hơn những sợi hoa nấm chất lượng cao.

Chiết tách sợi khuẩn từ bào tử nấm linh chi trong phòng thí nghiệm. Ảnh: Wendy Hồ.

Vị đại diện cho biết thêm, dịch uống bào tử linh chi tươi là dung dịch chứa sợi khuẩn bào tử nấm linh chi ở trạng thái đang phát triển (tươi), áp dụng công thức tổng hợp sợi khuẩn phức hợp (nhiều loại nấm linh chi) sẽ giúp giữ lại lượng polysaccharides cao gấp 9,7 lần so với phương pháp chiết tách đơn lẻ từng loại nấm hoặc bằng phương pháp thủy phân (đun sôi tai nấm trong nước sôi thời gian dài) và gấp 2 lần so với phương pháp giữ nguyên bào tử để điều chế thành viên nang. Sản phẩm dịch uống bào tử linh chi tươi không chỉ giữ được hương vị thơm ngon mà còn có thể góp phần tối ưu khả năng tăng khả năng miễn dịch của cơ thể; hỗ trợ giảm các tác dụng phụ do trị liệu phóng xạ, trị liệu hoá học; tăng sức đề kháng.

Hoa nấm được nuôi cấy thành công. Ảnh: Wendy Hồ.

Trong khoảng 5 năm qua, nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam biết đến loại thức uống bảo vệ sức khỏe này nên sang Đài Loan (Trung Quốc) tìm mua và mang về dùng trong gia đình, giới thiệu bạn bè. Theo đại diện Công ty Cổ phần Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, hiện nay, ở Đài Loan, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư và đưa ra thị trường nhiều loại thức uống từ bào tử linh chi kết hợp với sâm, yến, mật ong, thảo dược (với hạn sử dụng lên đến hai năm). Trong đó, có sản phẩm dịch uống bào tử linh chi tươi của Nature Vigour Taiwan đang được nhiều người lựa chọn.

Dịch uống bào tử linh chi tươi phát triển theo công thức của Đài Loan đã có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Wendy Hồ.

Hiểu được nhu cầu được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của người Việt, Công ty Cổ phần Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam đã đưa được nguồn dinh dưỡng quý giá này về Việt Nam.

Đến tháng 10/2019, theo thông tin từ công ty, công ty đã áp dụng thành tựu nuôi cấy sợi khuẩn bào tử linh chi tươi trong môi trường dung dịch vô trùng dưới sự tư vấn, giúp đỡ và giám sát chặt chẽ bởi nhà sản xuất sản phẩm Nature Vigour Taiwan để cho ra đời sản phẩm dịch uống bào tử linh chi tươi Ganoderma Lucidum Liquids. Bào tử nấm linh chi được cung cấp và nhập khẩu từ Viện lưu trữ nguồn gene nấm linh chi Đài Loan. Quy trình này được áp dụng trên dây chuyền sản xuất của nhà máy đạt chuẩn GMP thực phẩm do Bộ Y tế cấp phép.

Giấy phép quảng cáo dịch uống bào tử linh chi tươi Ganoderma Lucidum Liquid số 2165/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn Thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 10/7/2020. Đối tượng sử dụng cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn bị suy nhược cơ thể, viêm gan. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thông tin sản phẩm xem thêm tại ctacorp.vn và baotulinhchituoi.vn .

Ngọc An