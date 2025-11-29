Công dụng bất ngờ của sợi xơ trắng trên cam, quýt

Những sợi xơ trắng bao quanh quả quýt, được gọi là albedo, thường dai và không có vị, nên nhiều người thường gỡ bỏ trước khi ăn.

Các chuyên gia từ Cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc khẳng định lớp albedo của quả cam, quýt có nhiều lợi ích và không nên bỏ đi.

Lớp trắng này giàu pectin, một loại chất xơ hòa tan giúp bảo vệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, kích thích nhu động ruột và giảm táo bón. Ngoài ra, albedo còn chứa hesperidin, hợp chất thực vật có khả năng phòng ngừa bệnh mạch máu và giảm viêm, đồng thời cung cấp vitamin hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Một phân tích trên tạp chí Thư viện Y khoa Mỹ (PubMed) cho thấy phần vỏ và lớp sợi trắng của cam quýt chứa nhiều chất xơ và polyphenol hơn phần thịt quả, đồng thời có khả năng chống oxy hóa mạnh.

Nghiên cứu kéo dài 12 tuần tại Đại học Western Sydney (Australia) phát hiện những người ăn quýt giữ nguyên lớp trắng có mức đường huyết sau bữa ăn tăng chậm hơn so với nhóm gỡ bỏ, đặc biệt có lợi cho người tiểu đường tuýp 2.

Ảnh minh họa: Research Gate

Việc giữ lại lớp albedo khi ăn quýt giúp tận dụng tối đa chất xơ và dưỡng chất, hỗ trợ tiêu hóa, ổn định lượng đường huyết, đồng thời tăng cường sức khỏe tim mạch và hệ miễn dịch.

Lượng vitamin C trong lớp trắng và vỏ quýt tương đương hoặc cao hơn phần múi, góp phần phòng cảm cúm và các bệnh mùa đông. Albedo còn chứa flavonoid, giúp chống oxy hóa và hỗ trợ giảm cholesterol xấu, trong khi chất xơ hòa tan giúp no lâu, kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ béo phì.

Các chuyên gia gợi ý có thể ăn nguyên lớp trắng sau khi rửa sạch bằng giấm hoặc muối, hoặc phơi khô vỏ quýt làm trà để giữ dưỡng chất. Trẻ nhỏ dưới 5 tuổi nên gỡ bớt để dễ nhai, còn trẻ lớn hơn nên ăn nguyên lớp trắng để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng mà quýt mang lại.

Ngọc Ngân (Theo Korea Times)