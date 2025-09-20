Công dụng bất ngờ của 10 nguyên liệu nhà bếp

Sử dụng đúng cách các nguyên liệu nhà bếp quen thuộc có thể thành trợ thủ đắc lực, giúp sinh hoạt hàng ngày thuận tiện hơn.

Baking soda

Baking soda là nguyên liệu "nhỏ nhưng có võ" trong nhà bếp. Chỉ cần thêm chút nước, nó biến thành kem tẩy nhẹ nhàng, dễ dàng loại bỏ vết bẩn cứng đầu trên bồn rửa, bếp hay cốc chén bám bẩn lâu ngày.

Baking soda cũng giúp trang sức bạc sáng bóng mà không cần dùng chất đánh bóng hóa học. Đặt một hộp trong tủ lạnh còn giúp hút mùi, giữ không gian tươi mới vài tuần. Đây là nguyên liệu đa năng không thể thiếu trong gia đình.

Giấm trắng

Giấm trắng không chỉ là gia vị cho salad, canh chua, còn là cao thủ diệt cỏ. Tính axit tự nhiên giúp xử lý cỏ dại ở vườn, lối đi hay kẽ gạch trên sân thượng. Nó hoàn toàn có thể thay thế cho các chất diệt cỏ hóa học, an toàn và không gây hại cho trẻ nhỏ hay thú cưng.

Ảnh minh họa: AP

Bột bắp

Bột bắp là nguyên liệu quen thuộc để làm nước sốt, nhưng khi pha với nước ấm, nó trở thành dung dịch làm sạch cửa kính và gương, để lại bề mặt trong suốt mà không vệt nước. Kết cấu mịn của bột giúp phân giải vết bẩn, mang lại bề mặt kính sáng trong. Đây là lựa chọn thông minh thay thế chất tẩy kính nhiều hóa chất.

Chanh

Tính axit và khả năng kháng khuẩn tự nhiên của chanh giúp khử trùng thớt, bàn bếp và các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm sống. Chỉ cần nửa quả chanh chà lên bề mặt là vừa diệt khuẩn, vừa để lại hương cam quýt tươi mát. Phương pháp tự nhiên này giúp bếp sạch sẽ, không cần dùng hóa chất.

Dầu ô liu

Một chai dầu ô liu là chất dưỡng tuyệt vời cho đồ gỗ. Nhẹ nhàng lau bàn, ghế hay thớt, vừa loại bỏ bụi, vừa tạo lớp bóng mềm mại. Khác với chất làm sáng đồ gỗ thương mại, dầu ô liu không chứa hương liệu nhân tạo hay hóa chất, vừa tự nhiên vừa an toàn, giúp đồ gỗ thêm sang trọng.

Bã cà phê

Bã cà phê có thể tái sử dụng. Cho bã vào đĩa hoặc bát nhỏ, đặt trong tủ lạnh, sẽ hút mùi hôi và tỏa hương đất nhẹ nhàng. Cách này vừa tiết kiệm, vừa thân thiện với môi trường, giữ tủ lạnh luôn thơm mát.

Gạo

Hạt gạo khô giúp làm sạch máy xay cà phê. Cho một nắm nhỏ vào máy, xay cho đến khi gạo thành bột. Gạo sẽ hút dầu thừa và bã cà phê còn sót, tránh ảnh hưởng đến hương vị lần xay tiếp theo. Lau sạch là máy sẵn sàng cho tách cà phê thơm ngon tiếp theo.

Đường

Một thìa đường thêm vào bình hoa cung cấp dưỡng chất, kéo dài tuổi thọ hoa. Đường vừa nuôi dưỡng, vừa ức chế vi khuẩn, giúp hoa lâu tàn, mang lại vẻ tươi mới lâu dài.

Muối

Đặt một hũ muối gần bếp, khi cần rất hữu dụng. Nếu xảy ra cháy dầu, rắc muối lên sẽ dập tắt lửa nhanh chóng nhờ khả năng ngăn oxy. Tuyệt đối không dùng nước, vì nước làm lửa dầu bùng mạnh hơn.

Túi trà

Túi trà đã dùng vẫn có thể tái sử dụng để lau kính. Chất tannin của trà giúp loại bỏ vết bẩn, làm kính trong suốt. Lau lại bằng khăn mềm là bề mặt không còn vệt nước.

Bảo Nhiên (Theo Yahoo News)