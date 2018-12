'Uẩn khúc thiếu nữ xinh đẹp rơi từ tầng 5 nhà nghỉ' nóng trên Vitalk

Thư tuyệt mệnh gây tranh cãi của nữ sinh chết trong nhà nghỉ

1. Thiếu nữ rơi từ tầng 5 xuống đất sau khi vào nhà nghỉ với 4 người đàn ông giữa đêm: Còn nhiều uẩn khúc?

Nói về cái chết thương tâm của con gái 19 tuổi, bà Phạm Thị Bích Liên (50 tuổi, trú tại Ngõ Văn Chương, Khâm Thiên, Hà Nội) cho biết sau khi xảy ra vụ việc, người nhà và công an cùng xem lại camera an ninh thì thấy lúc đầu có bốn người đàn ông cùng đi taxi vào nhà nghỉ Khánh Dương. Sau đó, cô gái đi xe máy đến và được một người đàn ông xuống đón. Tuy nhiên, sau hơn một tháng điều tra, gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng về thông tin bốn người này, và nguyên nhân cái chết của con gái. Sự việc đang gây nhiều thắc mắc và tranh luận trái chiều trong cộng đồng. > Xem chi tiết

Thiếu nữ rơi từ tầng 5 xuống đất sau khi vào nhà nghỉ.

2. Phát ngôn 'tôm bơm tạp chất lỗi tại người mua' gây bức xúc

Trước những câu hỏi của đại biểu, lãnh đạo ngành NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu cho rằng, một phần nguyên nhân khiến tình trạng tôm bơm tạp chất còn tồn tại là do vẫn còn người mua. Làm sao để không có người mua nữa thì tình trạng này sẽ hết. Phát ngôn này khiến nhiều người bức xúc. > Xem chi tiết

Bà Phan Thị Thu Oanh - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu bị "truy" gắt về tình trạng bơm chích tạp chất vào tôm.

3. Giám khảo X-Factor 'ngó lơ' nhau khi 'chạm mặt' trong hậu trường: Mâu thuẫn xảy ra có ảnh hưởng đến việc đánh giá thí sinh?

Sau một tuần xảy ra tranh cãi giữa các huấn luyện viên X-Factor, bộ tứ giám khảo Thanh Lam, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương và Dương Khắc Linh đã hội ngộ trong đêm liveshow chương trình. Tuy nhiên, thay vì gặp gỡ cười nói vui vẻ như những lần trước, các nghệ sỹ lại tỏ thái độ né tránh và "ngó lơ" nhau, dù đôi lần chạm mặt sau hậu trường. Thái độ của các giám khảo liệu có ảnh hưởng đến việc đánh giá thí sinh? > Xem chi tiết

Các HLV quay mặt đi, mỗi người nhìn về một hướng khi vô tình "đụng độ" sau cánh gà.

4. Tình cũ kể lại quá trình giết hại cô giáo mầm non sau khi qua đêm trong nhà nghỉ: Kẻ sát nhân máu lạnh

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại nhà nghỉ Hoàng Anh (xã Kim Lư, huyện Na Rì, Bắc Kạn), Lâm Văn Hiến (28 tuổi) cho biết sau khi qua đêm với tình cũ, đến khoảng 6h sáng 28/7, giữa Hiến và chị Mến (giáo viên mầm non đã có chồng) xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ với nhau. Hiến dùng hai tay bóp cổ và đấm nhiều nhát vào vùng mặt, cổ Mến đến khi chị này không còn giãy giụa được nữa thì dừng lại. Những tình tiết của vụ án qua lời khai của Hiến khiến nhiều người rùng mình. > Xem chi tiết

Lâm Văn Hiến tại cơ quan điều tra.

5. Xin em vợ cho quan hệ tình dục không được, anh rể đổ thuốc sâu xuống giếng trả thù: Hành động không thể dung thứ

Khoảng 23h ngày 11/5, Trương Văn Lài (50 tuổi) trong khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ tại trường tiểu học Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã đến nhà em vợ để xin quan hệ tình dục. Bị em vợ cự tuyệt, Lài tức giận về lấy thuốc sâu đổ xuống giếng và ấm nước nhà người phụ nữ để trả thù. Vụ việc khiến nhiều người phẫn nộ. > Xem chi tiết

Chiếc ấm nước bị Lài đổ thuốc sâu vào để trả thù.

6. Bị ghi hình thò tay vào đùi nữ tạp vụ, Phó Giám đốc sở nói chỉ 'tìm điện thoại' gây tranh cãi

Ngày 2/8, trong báo cáo giải trình về việc choàng tay vào đùi nữ nhân viên tạp vụ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau thừa nhận việc bị ghi hình, nhưng khẳng định rằng ông chỉ "choàng tay vào đùi cô gái để lấy điện thoại" chứ không có ý định nào khác. Những lời giải thích này đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cộng động. > Xem chi tiết

Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau bị ghi hình thò tay vào đùi nữ tạp vụ.

7. Dòi to bằng đầu đũa bò lúc nhúc trong tương ớt: Báo động về tình trạng thực phẩm bẩn

Qua thời gian dài theo dõi, cơ quan chức năng đã kiểm tra, bắt quả tang cơ sở của ông Phạm Văn Thành (36 tuổi, quê Nam Định) sản xuất tương ớt không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại thời điểm kiểm ra, cơ sở này đang sản xuất trên 7 tấn tương ớt. Trong các thùng phuy và bể chứa tương ớt dòi bò lúc nhúc, mùi hôi thối nồng nặc. Cảnh tượng này khiến nhiều người rùng mình, bức xúc. Nhiều ý kiến lo lắng, nếu không bị bắt quả tang thì hàng tấn tương ớt này sẽ đến tay người tiêu dùng mà không hề hay biết. > Xem chi tiết

Dòi trong tương ớt bị phát hiện.

8. Phó giám đốc bị tố vu nhân viên ăn cắp để đưa cháu vào làm: Nhiều nghi vấn cần giải đáp

Sau 3 lần thúc ép người lao động xin nghỉ việc để đưa cháu ruột của mình vào thay thế nhưng không thành, bà Dương Thị Tô Châu - Phó tổng giám đốc Khối kinh doanh công ty CP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, gán cho bà Phan Thị Mỹ Lý ăn cắp 500.000 đồng để lập biên bản đuổi việc. Nhiều người đặt nghi vấn bà Lý đã làm việc tại đây 11 năm, nếu có vấn đề tại sao bây giờ mới đuổi, có gì khuất tất ở đây không? > Xem chi tiết

Bà Phan Thị Mỹ Lý đã gửi đơn kêu cứu khắp nơi nhưng chưa được giải quyết.

9. Nhiều bác sĩ bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ xin nghỉ việc đồng loạt vì lương thấp: Cần đãi ngộ tốt để giữ nhân tài

Ngày 1/8, bác sĩ Lê Quang Võ - Giám đốc bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết trong khoảng thời gian từ đầu năm 2016 đến nay, bệnh viện này đang có một "cơn bão" xin nghỉ việc của các bác sĩ. Lý do là thu nhập thấp, không được đãi ngộ tương xứng, áp lực công việc cao. Có ý kiến cho rằng "công người ta học và tiền người ta bỏ ra bây giờ trả lương không tương xứng, thì ra ngoài phòng khám tư tiền nhiều hơn". Sự việc đang nhận được sự chú ý của cộng đồng. > Xem chi tiết

Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

10. 'Cường Đôla' khiến nhiều người bất ngờ khi chi hơn 70 tỷ đồng tậu siêu xe chỉ trong vòng chưa đầy 3 tháng



Chưa đầy 3 tháng, Cường "Đôla" khiến giới chơi xe choáng váng khi chi 70 tỷ đồng tậu Lamborghini Huracan LP610-4, Ferrari 488 GTB, McLaren 570S, Rolls-Royce Wraith và Maybach 62S về, góp mặt vào bộ sưu tập xe sang của mình. > Xem chi tiết

Chiếc Maybach 62S gia nhập đội hình siêu xe của đại gia phố núi.

11. Phan Như Thảo có 'nói quá' khi chia sẻ đại gia An chu cấp cho con riêng mỗi tháng 500 triệu đồng?

Phan Như Thảo mới vừa có những chia sẻ về cuộc sống hôn nhân của mình. Cô cho biết vấn đề tài chính trong gia đình là chuyện rất nhạy cảm, đặc biệt là đối với những người giàu như đại gia Nguyễn Đức An. Không chỉ nói về chuyện tiền bạc giữa mình và chồng được phân định thế nào, bản thân được anh chiều chuộng, nâng niu ra sao, Như Thảo còn tiết lộ mỗi tháng Đức An chu cấp hơn 500 triệu đồng cho 2 con riêng đang sống cùng Ngọc Thúy. Nhiều người đặt câu hỏi, Phan Như Thảo có đang nói quá về số tiền đại gia An chu cấp cho con riêng? > Xem chi tiết

Phan Như Thảo hạnh phúc bên chồng đại gia.

12. Video bác bỏ tin xoài giả Trung Quốc, hột bằng cao su đang lan truyền: Đừng làm khổ người nông dân vì sự thiếu hiểu biết

Trước video tố xoài giả có màng nilon đang được lan truyền, một số người dân có kinh nghiệm đã lên tiếng phản bác. Chị Phan Thục Thảo (33 tuổi, ở Vũng Tàu, là dược sỹ) đã làm một video khác khẳng định không hề có chuyện xoài bị làm giả. Việc tung tin đồn thất thiệt sẽ làm ảnh hưởng đến những người đang trồng xoài, vì thế đừng làm khổ người nông dân vì sự thiếu hiểu biết. > Xem chi tiết

Xoài được cho là có màng nilon. Ảnh cắt từ clip

Điệp Lê tổng hợp

