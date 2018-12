'Tiểu thư 22 tuổi mua biệt thự cổ Sài Gòn 700 tỷ' nóng trên Vitalk

'Khách sạn gần 400 triệu một đêm ở Sài Gòn' hot nhất mạng XH trong ngày

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cận 2,5 độ; công thức nấu 20 nồi nước phở chỉ với 25.000 đồng ở TP HCM; Google làm video ca ngợi chiến công lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh...

1. Tiểu thư bỏ 700 tỷ mua biệt thự 'khủng' tại Sài Gòn: Nỗ lực của bản thân hay vẫn còn dựa vào mẹ?

Cuối năm 2015, Chu Duyệt Phấn, 22 tuổi cùng chị họ là Trương Huệ Vân đã thành lập công ty chi 700 tỷ mua căn biệt thự cổ ba mặt tiền tại TP HCM. Chu Duyệt Phấn là con gái bà Trương Mỹ Lan, nữ doanh nhân thành đạt, chủ sở hữu nhiều bất động sản đắt tiền tại Sài Gòn. Nhiều người cho rằng, để mua được biệt thự 700 tỷ, Chu Duyệt Phấn đã có sự hỗ trợ rất nhiều từ mẹ. Tuy nhiên, nhìn bảng thành tích của Duyệt Phấn, nhiều người cho rằng thành công này đến từ nỗ lực của chính bản thân cô gái trẻ. > Xem chi tiết

Chu Duyệt Phấn là người đồng sáng lập công ty mua biệt thự cổ 700 tỷ.

2. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bất ngờ vi hành khiến trạm y tế xã không kịp trở tay: Sự thật được phơi bày

Trưa 7/8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn, kiểm tra bất ngờ trạm y tế xã Cư ÊBur, (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), phát hiện nơi này đóng kín cửa, bên trong các thiết bị y tế phủ đầy bụi. Khi gọi điện cho trạm trưởng trạm y tế xã thì không liên lạc được. Chuyến thị sát bất ngờ của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều ý kiến cho rằng cần có những cuộc kiểm tra đột xuất thế này, để chấn chỉnh đội ngũ y tế ở các địa phương. > Xem chi tiết

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại Tây Nguyên.

3. Nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh cận 2,5 độ khiến thế giới 'ngả mũ' thán phục: Ý chí thép

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (42 tuổi) vừa làm nên lịch sử cho thể thao Việt Nam tại đấu trường Olympic, khi mang về tấm huy chương vàng đầu tiên. Tuy nhiên, ít ai biết Hoàng Xuân Vinh bị cận 2,5 độ, và là một trong số ít xạ thủ ngắm bằng 2 mắt. Những thông tin này khiến người hâm mộ bất ngờ và cảm phục. > Xem chi tiết

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh bị cận 2,5 độ.

4. Bộ Công thương vẫn bổ nhiệm CEO Sabeco dù sang năm về hưu: Câu hỏi về nhân sự

Trong khi nhân sự tại Sabeco chưa ổn định, Bộ Công thương vẫn ra quyết định bổ nhiệm ông Lê Hồng Xanh giữ chức Tổng giám đốc, quản lý bộ phận vốn nhà nước ở công ty này. Ông Xanh hiện 59 tuổi, sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào ngày 1/7 năm tới. Cộng đồng đặt câu hỏi vì sao tổng công ty lớn lại chọn một người sắp về hưu lên giữ chức cao như vậy? > Xem chi tiết

Ông Lê Hồng Xanh trở thành tân Tổng giám đốc Sabeco ở tuổi 59.

5. Công thức nấu 20 nồi nước phở chỉ với 25.000 đồng ở TP HCM: Coi rẻ mạng người

Theo tiết lộ của nhân viên bán hàng tại một sạp chuyên kinh doanh các sản phẩm gia vị ở chợ Bình Tây (quận 6, TP HCM), chỉ cần một lạng gia vị siêu ngọt xuất xứ từ Trung Quốc có thể làm được 20 nồi nước dùng. Ở TP HCM, một số người bán hủ tiếu, phở, bún riêu... thường mua loại gia vị này với giá 25.000 đồng. Công thức chế biến nước dùng độc hại đang được một số quán ăn đường phố áp dụng khiến nhiều người lo ngại. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

6. Google làm clip ca ngợi chiến công lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Niềm tự hào của bắn súng Việt Nam

Theo thống kê của Google Xu hướng, sau thắng lợi lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh tại Olympic Rio 2016, tên vận động viên này trở thành từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên internet ở Việt Nam. Hòa cùng niềm vui, Google nhanh chóng trình làng đoạn clip ngắn để chúc mừng chiến tích của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh, với chủ đề "Vietnam wakes up to their first ever gold medal" (tạm dịch: Việt Nam đón chào ngày mới bằng chiếc HCV Olympic đầu tiên). Đoạn clip đang nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng. > Xem video

Hoàng Xuân Vinh được Google làm clip ca ngợi sau khi giành được chiếc HC Vàng lịch sử.

7. Nhà 4 tầng nghiêng như tháp Pisa giữa lòng Hà Nội đã gần 6 năm: Nếu nhà đổ sập gây chết người ai chịu trách nhiệm?

Nhà số 177 ngõ Quan Thổ 1 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) bị nghiêng, và dựa hẳn vào căn số 161. Nhà này được bà Phạm Đỗ Thanh Thủy mua từ lại năm 1999, đến năm 2010 bắt đầu bị nghiêng, nên gia đình phải thuê chung cư để ở. Từ năm 2010 đến nay, chủ nhà nhiều lần muốn tháo dỡ để xây mới toàn bộ nhưng không thống nhất được với các hộ xung quanh. Nhiều người đặt câu hỏi nhà nghiêng rồi đổ sập, gây chết người thì ai chịu trách nhiệm? > Xem chi tiết

Căn nhà 4 tầng ở Hà Nội nghiêng như tháp Pisa.

8. Mánh khóe ‘ảo thuật’ của nhân viên bán xăng: Người mua nên cảnh giác

Một thành viên vừa chia sẻ trên mạng xã hội câu chuyện về mánh khóe của nhân viên trạm xăng, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhân viên bán xăng đếm hai tờ 50, hai tờ 20 và một tờ 10 nghìn rồi đưa cho cô gái. Tuy nhiên, khi đếm lại, thấy thiếu một tờ 50 nghìn, cô gái thắc mắc thì nam nhân viên ậm ờ cho qua chuyện, rồi đưa thêm tiền. Nhiều ý kiến cho rằng đây là chiêu gian lận của nhân viên, người mua nên đếm lại sau khi nhận tiền thừa. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

9. Hoàng Xuân Vinh từng đoạt huy chương nhờ súng mượn: Cần quan tâm tới các bộ môn thể thao khác ngoài bóng đá

Tại giải đấu ISSF World Cup dành cho súng trường và súng ngắn ở Munich (Đức), Hoàng Xuân Vinh khi đó đã giành huy chương bạc với khẩu súng mượn từ một doanh nghiệp, vì súng của anh bị giữ tại sân bay. Nhiều người cho rằng, những người làm công tác quản lý nên quan tâm hơn tới các vận động viên của mình, đi thi đấu quốc tế mà lại thiếu những thiết bị cơ bản thì không thể chấp nhận được. > Xem chi tiết

Hoàng Xuân Vinh từng giành huy chương nhờ súng đi mượn.

10. Đường Trường Sa bị sụt lún, nhà thầu Trung Quốc không phải chịu trách nhiệm: Tại sao luôn là nhà thầu Trung Quốc?

Nhà thầu Trung Quốc xây dựng kém là nguyên nhân khiến đường Trường Sa (quận Phú Nhuận, TP HCM) bị sụt lún. Nhưng do hết thời hạn bảo hành, nên nhà thầu này không phải chịu trách nhiệm. Đây không phải là lần đầu tiên nhà thầu Trung Quốc gây ra các bê bối, nhưng tại sao vẫn sử dụng các nhà thầu nước này, liệu có khuất tất gì không? > Xem chi tiết

Vết sụt lún nghiêm trọng trên đường Trường Sa.

11. Jennifer Phạm được khen nhanh trí khi 'cứu nguy' cho tân Hoa hậu không đội vừa vương miện

Tối 7/8, Jennifer Phạm xuất hiện tại đêm chung kết Hoa hậu Bản sắc Việt 2016 trong vai trò giám khảo. Cuộc thi nhan sắc này nhằm tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ, tài năng của phụ nữ Việt Nam. Cô là người công bố Trần Thị Thu Ngân là hoa hậu mùa giải đầu tiên của chương trình.Tuy vậy, Thu Ngân bối rối khi chiếc vương miện không vừa vặn với đầu cô. Tân Hoa hậu 20 tuổi di chuyển khá khó khăn trên sân khấu. Thấy vậy, Jennifer Phạm nhanh trí tự tháo kẹp tóc của cô để cài vương miện giúp đàn em. Hành động của Jennifer Phạm được khen khi "cứu nguy" cho đàn em. > Xem chi tiết

Jennifer Phạm trao vương miện cho Trần Thị Thu Ngân.

