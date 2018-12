'Thủy Tiên bị xúc phạm khi đi từ thiện cùng Công Vinh' nóng trên mạng XH

'Thưa ông Đinh La Thăng, tôi đã bị cướp 5 lần ở Sài Gòn'

Ngoài ra, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên Vitalk.vn còn có: Người dân tận dụng nơi công cộng để trồng rau sạch; gia thế "khủng" của Quang Vinh; Hương Tràm bị đánh giá giả tạo khi chia sẻ thần tượng của mình là Hồ Ngọc Hà...

1. Phản ứng gây chú ý của ca sĩ Thủy Tiên lúc bị chửi khi đi từ thiện phát gạo miễn phí cho người nghèo

Thủy Tiên vừa chia sẻ câu chuyện bị một người dân chửi mắng, buông lời xúc phạm khi đi từ thiện cùng ông xã Công Vinh. Tuy nhiên nữ ca sĩ kể rằng cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, nhẹ nhàng. Câu chuyện gây chú ý cộng đồng quanh chuyện các ngôi sao đi làm từ thiện. > Xem chi tiết

Hình ảnh vợ chồng Thủy Tiên trong chuyến từ thiện ở quê.

2. Bí thư Thăng bức xúc việc 'công an về trực ban khi không hoàn thành nhiệm vụ': Cần xử lý đúng quy định

Trong buổi làm việc với công an quận 3 (TP HCM), Bí thư Đinh La Thăng đặt câu hỏi về trách nhiệm của công an khu vực khi xảy ra trộm cướp. Trưởng công an quận cho biết đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ sẽ cho về trực ban. Bí thư Thăng bức xúc và cho rằng việc xử phạt như vậy là không hợp lý. Ý kiến này đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng. > Xem chi tiết

Bí thư Đinh La Thăng làm việc với công an quận 3.

3. Gia thế 'khủng' của Quang Vinh sau ánh hào quang showbiz khiến nhiều người bất ngờ

Dù đã rút lui khỏi showbiz để phụ giúp gia đình phát triển kinh doanh, nhưng câu chuyện về cuộc sống xa hoa của chàng “hoàng tử sơn ca” vẫn thu hút sự quan tâm của công chúng. Quang Vinh là con của một gia đình có "máu mặt" trong giới kinh doanh ở Sài Gòn với doanh thu lớn, bố anh là chủ tập đoàn điện máy nổi tiếng khắp cả nước. Nam ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ với cuộc sống giàu sang. > Xem chi tiết

Ca sĩ Quang Vinh.

4. Dân tận dụng nơi công cộng để trồng rau sạch: Việc làm tư lợi, gây mất mỹ quan đô thị

Lo sợ thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất tràn lan, nhiều người dân tận dụng các vườn hoa giữa đô thị để trồng rau theo kiểu “tự cung tự cấp”. Có ý kiến cho rằng cách làm này mang tính lợi ích cá nhân, gây mất mỹ quan đô thị, các cơ quan cần nhắc nhở và xử phạt. > Xem chi tiết

Người dân tận dụng vườn hoa giữa khu đô thị để trồng rau.

5. Bé gái dùng cả tay và chân để làm bài thi Toán: Hành động 'gian lận' dễ thương

Không thể tính nhẩm, bé gái đã sử dụng những ngón tay, chân của mình để đếm. Hành động dễ thương, ngây thơ khiến giám thị coi thi bối rối và không nỡ bắt phạt em. Hình ảnh này cũng làm nhiều người nhớ về tuổi thơ của mình. > Xem chi tiết

Bé gái tập trung tính toán làm bài kiểm tra.

6. Taxi từ chối khách ngay giữa trung tâm Hà Nội: Có nên thông cảm?

Một người dùng trên mạng XH chia sẻ việc gọi taxi tại bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), nhưng do chặng đường ngắn nên bị từ chối phải đi taxi dù. Nhiều ý kiến thông cảm với tài xế taxi vì họ phải xếp hàng vào sân bay. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng nếu chỉ vì lý do đi ngắn mà từ chối khách thì có hợp lý? > Xem chi tiết

Taxi từ chối khách vì chặng đường ngắn.

7. Cô gái dũng cảm chặn đoàn xe đi sai luật: Việt Nam cũng nên có

Mới đây, trên mạng XH chia sẻ hình ảnh thiếu nữ đứng ở vỉa hè chặn đoàn xe sai luật tại Indonesia. Nhiều người ủng hộ hành động của thiếu nữ và cho rằng, tại Việt Nam cũng cần nhiều thanh niên vì cộng đồng như vậy. > Xem chi tiết

Cô gái đứng ở vỉa hè chặn đoàn xe sai luật.

8. Hương Tràm bị đánh giá giả tạo khi chia sẻ thần tượng của mình là Hồ Ngọc Hà

Trong một bài phỏng vấn mới đây, Hương Tràm cho biết thần tượng của mình là ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Cô chia sẻ mình xem Hà Hồ là hình mẫu lý tưởng để theo đuổi và không quan tâm đến những scandal đời tư của "nữ hoàng giải trí". Ngay lập tức, nhiều người đã chỉ ra sự mâu thuẫn trong lời nói của nữ ca sĩ. Trong chương trình Giọng hát Việt trước đây, Hương Tràm từng tuyến bố: "Thu Minh là thần tượng từ nhỏ của tôi". > Xem chi tiết

Hương Tràm cho biết thần tượng của mình là ca sĩ Hồ Ngọc Hà.

9. Hầm đỗ xe tự động dưới lòng đất của Nhật gây sốt

Một công ty xây dựng của Nhật thiết kế hệ thống gửi xe đạp ngầm độc đáo, có sức chứa hơn 200 xe và an toàn ngay cả khi có động đất. Bãi đỗ xe tự động dưới lòng đất đang nhận được nhiều sự quan tâm của nhiều người trên mạng XH. > Xem chi tiết

Hầm để xe tự động dưới lòng đất ở Nhật.

>> Xem thêm: Nhặt được của rơi, không trả lại người mất bị phạt thế nào?

Điệp Lê tổng hợp

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.