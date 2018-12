Tai nạn trên cao tốc TP HCM - Long Thành do xe không giữ khoảng cách an toàn?

Chạy xe máy suýt bỏ mạng vì đi thẳng ở làn rẽ trái

Vụ tai nạn liên hoàn ở hai chiều trên cao tốc TP HCM - Long Thành làm 4 người bị thương, 8 ôtô hư hỏng, các tài xế đều cho rằng nguyên nhân do khói che khuất tầm nhìn. Nhưng tôi lại nghĩ khác. Nguyên nhân là do các tài xế không giữ khoảng cách an toàn theo quy định chứ đừng đổ thừa cho người dân đốt đồng.

Bởi khói bốc lên từ từ và thấy được từ xa để giảm tốc độ, chứ đâu phải cục đá rớt trên trời xuống mà phải thắng đột ngột dẫn tới húc đuôi nhau. Trường hợp này nếu tài xế tôn trọng khoảng cách và tốc độ thì chỉ bị chậm lại chút xíu hoặc kẹt xe thôi chứ không gây tai nạn. Cứ nghĩ trên cao tốc thì có quyền đạp hết ga, bám sát xe trước nên mới bị vậy.

Trần Hải

