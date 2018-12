'Nữ giáo viên đi tiếp khách là nét đẹp, niềm hãnh diện' nóng trên Vitalk

Người chặt tay chân thiếu phụ lấy tiền công 50 triệu có phạm tội?

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Cán bộ Sở Ngoại vụ đánh tiến sĩ U80 khi đi tập thể dục có thể bị đuổi việc; lái xe đâm cô gái rồi bỏ chạy mạo danh là công an; công an viên và gái lạ đánh vợ chấn thương sọ não vì bị ngăn không cho đi chơi...

1. Tranh cãi quanh việc điều động nữ giáo viên đi tiếp khách là 'nét đẹp, niềm hãnh diện'

Ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho rằng việc chính quyền điều giáo viên tiếp khách là do nhiệm vụ chính trị, là "nét đẹp, niềm hãnh diện". Trong tháng 8/2016, thị xã Hồng Lĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) liên tiếp tổ chức các sự kiện, hội nghị xúc tiến đầu tư, liên hoan dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Vụ việc gây rất nhiều tranh cãi trong cộng đồng. > Xem chi tiết

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh - ông Nguyễn Văn Hổ. Ảnh: Báo Hà Tĩnh.

2. Nhân viên y tế mắc bệnh BIID (rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể) nên tự cắt chân của mình gây rúng động cộng đồng

Chiều tối 10/11, nhân viên y tế tên Khánh (47 tuổi, Bệnh viện đa khoa quận Cái Răng, Cần Thơ) điện báo cho hộ lý rằng ông đang ngủ, thì bị ai đó lẻn vào cắt cụt một chân. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an nhận định Khánh tự cắt chân của mình. Dù được bác sĩ vận động, người đàn ông vẫn kiên quyết không nối lại chân. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

Theo công an, ông Khánh biết mình mắc bệnh BIID (rối loạn nhận dạng toàn vẹn cơ thể - luôn khao khát được tàn phế) từ nhỏ, nhưng không nói cho ai biết. Đến khi học ngành y, Khánh tự tìm hiểu về căn bệnh của mình. Tuy nhiên, do không thể chữa trị nên người này nghĩ ra cách loại bỏ phần nhận dạng não bộ xem là phần dư thừa. Ngoài ra, công an cũng xác định ông Khánh có biểu hiện sử dụng ma túy trước khi tự cắt chân. > Xem chi tiết

2. Cán bộ sở Ngoại vụ đánh tiến sĩ U80 trên đường đi tập thể dục có thể bị đuổi việc: Xử lý nghiêm minh

Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Đức Chung chỉ đạo Sở Ngoại vụ phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), làm rõ việc có hay không chuyện một cán bộ Sở Ngoại vụ đánh cụ ông 76 tuổi trên đường Trần Đại Nghĩa. Nếu công an kết luận cán bộ này có sai phạm, thì các ngành của Hà Nội sẽ xử lý nghiêm, thậm chí cho thôi việc. Phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội đang nhận nhiều đồng tình từ cộng đồng. > Xem chi tiết

Tiến sĩ 76 tuổi bị đánh nhập viện khi đi tập thể dục.

3. Người lái xe đâm cô gái rồi bỏ chạy mạo danh là cán bộ công an: Động cơ là gì?

Lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng khẳng định, lái xe tông cô gái rồi bỏ chạy trên đường Võ Chí Công (Hà Nội) ngày 7/11, tự nhận mình công tác trong lực lượng công an là kẻ mạo danh. Có ý kiến cho rằng trường hợp này cần phải làm rõ động cơ, mục đích và xử lý theo quy định của pháp luật. > Xem chi tiết

Ảnh cắt từ clip.

4. Nhóm ngư dân cắt đầu, mổ bụng cá heo có thể bị phạt tới 100 triệu đồng?

Liên quan đến việc một nhóm ngư dân bắt được cá heo rồi cắt đầu, mổ bụng, ông Hà Thế Phong - Trưởng ban Quản lý Khu bảo tồn biển Phú Quốc cho biết "bước đầu xác định đây là tàu lưới vây của Kiên Giang, chuyên đánh bắt cá cơm trên vùng biển Kiên Giang". Vị này cũng cho biết sẽ đề xuất phạt tiền từ 80 triệu đến 100 triệu đồng. Chia sẻ trên đang gây tranh cãi trong cộng đồng. Một số ý kiến cho rằng nếu cá heo không phải loài vật có trong sách đỏ thì không thể phạt. > Xem chi tiết

Nhóm ngư dân cắt đầu, mổ bụng cá heo trên tàu.

5. Công an viên và gái lạ đánh vợ chấn thương sọ não vì bị ngăn không cho đi chơi

Rạng sáng 9/11, sau khi ngăn cản chồng đến nhà người phụ nữ khác, sản phụ Phạm Thị Kim Chi (26 tuổi) đã bị chồng là Bùi Minh Thiệt (công an viên xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, Gia Lai) và người phụ nữ kia đánh đập đến chấn thương sọ não. Sự việc đang gây phẫn nộ cộng đồng. Nhiều ý kiến đề nghị làm rõ và xử lý nghiêm người chồng. > Xem chi tiết

Sản phụ bị chồng và gái lạ đánh nhập viện.

6. Đá chết bạn vì nghi uống rượu ăn gian trong đám giỗ: Tác hại khôn lường của bia rượu



Cho rằng bạn chơi ăn gian khi uống rượu, Nguyễn Văn Phước (33 tuổi, ngụ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, Tiền Giang) dùng chân đá vào mặt Pha, khiến anh này bật ngửa xuống nền gạch, tử vong tại chỗ. Sự việc đang gây chú ý cộng đồng, nhiều người lên án tác hại của rượu bia. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

