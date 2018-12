'Nữ giám đốc chi 120 triệu truyền HIV cho con tình địch' nóng trên mạng XH

Nữ giám đốc bị lừa cướp túi xách khi vừa ra khỏi xe hơi

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Công nhân mỏ phát hiện huy chương lưu niệm của ngành than kém chất lượng sau khi đem bán; tài xế xe biển xanh "tung chưởng" sau va chạm giao thông; trộm cuỗm 40 triệu, để lại xế hộp 750 triệu cho chủ...

1. Nữ giám đốc thuê người truyền HIV cho con tình địch: Có thể thoát tội nhờ chứng nhận tâm thần?

Tháng 4/2016, bà Đào Thị Thu Thảo, giám đốc chi nhánh một công ty ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị khởi tố vì thuê người mua máu nhiễm HIV để truyền cho con riêng của bạn trai. Tuy nhiên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, bà Thảo có kết luận của hội đồng giám định về tâm thần nên sẽ đình chỉ điều tra theo luật định. Vụ việc gây tranh cãi cộng đồng. > Xem chi tiết

2. Nhiều công nhân mỏ phát hiện 'huy chương' lưu niệm của ngành than kém chất lượng sau khi đem bán: Liệu có bất thường?

Những ngày qua, các cửa hàng vàng bạc đá quý gần khu mỏ ở Quảng Ninh mua được nhiều tặng phẩm bằng bạc kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành than, gọi tắt là "huy chương bạc", do công nhân mỏ đem bán. Tuy nhiên, giá trị thực của những huy chương lưu niệm này lại thấp hơn nhiều lần so với quy định trong công văn chỉ đạo trước đó. > Xem chi tiết

3. Xe biển xanh va chạm xe biển trắng, hai cán bộ lao vào ẩu đả: Văn hóa ứng xử ở đâu?

Sáng 1/12, tại ngã tư Thành Đội (phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe biển xanh và xe biển trắng hiệu Innova. Vụ va chạm khiến 2 xe xước sơn, không gây hậu quả nghiêm trọng nhưng hai tài xế (đều là cán bộ nhà nước) lại lao vào ẩu đả, gây náo loạn cả tuyến phố. Tài xế xe biển trắng bị lái xe biển xanh đánh vào mắt gây thương tích. Nhiều người chỉ trích cách hành xử của hai cán bộ trên. > Xem chi tiết

4. Vợ nghi phạm thảm sát 4 người ở Hà Giang kể lại thời khắc đứa con bị chồng chém chết trên vai mình: Nhát dao oan nghiệt

Theo lời kể của chị Sìn Thị Hằng (vợ nghi phạm thảm sát 4 người ở Hà Giang), Phù Minh Tuấn bản chất là người chăm chỉ, hiền lành. Tuy nhiên, khoảng 15h chiều 6/1/2015, Tuấn bất ngờ cầm dao lao vào đòi chém đứa con trai đang ngủ trên giường. Chị Hằng chỉ kịp bế con trên vai rồi lao ra ngoài cầu cứu. Chạy được 50m thì hai mẹ con bị Tuấn bắt kịp. Trong cơn điên loạn, gã vung dao nhằm thẳng vào đứa con trai đang vắt vẻo trên vai vợ và hạ thẳng tay. Những chia sẻ về nỗi ám ảnh của người mẹ về cái chết của đứa con khiến cộng đồng xót xa cho bi kịch nghiệt ngã của gia đình. > Xem chi tiết

5. Trộm cuỗm 40 triệu, để lại xế hộp 750 triệu cho chủ: Thủ đoạn tinh vi

Tối 29/11, chị Nguyễn Thị Bích Hồng (48 tuổi, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) phát hiện chiếc ôtô hiệu Toyota trị giá 750 triệu đồng bị kẻ gian lấy mất khi đang đỗ trước cổng. Đến ngày 30/11, công an Công an TP Vinh tìm thấy chiếc ôtô nói trên đỗ tại xóm Xuân Trung cùng toàn bộ giấy tờ xe và bằng lái của chị Hồng. Riêng số tiền 40 triệu đồng mà chị này khai để trong cốp xe đã bị mất. Vụ việc đang gây xôn xao cộng đồng, kêu gọi đề cao cảnh giác trước nạn trộm cắp dịp cuối năm. > Xem chi tiết

6. Con trai chết tức tưởi trong thang máy, mẹ chỉ xin bồi thường 1.000 đồng: Sao chưa ai nhận trách nhiệm?

Ngày 14/12/2015, vào giờ giải lao giữa 2 tiết, Đào Yến Thanh (19 tuổi) chơi cùng các bạn trên hành lang tầng 5 toà nhà C2 của trường Đại học Hàng Hải thì bị hút vào thang máy, rơi xuống đất và tử vong. Sau thời gian dài chờ đợi, hiện tại bà Thảo vẫn chưa thấy ai đứng ra nhận trách nhiệm nên đã đâm đơn kiện, yêu cầu được xin lỗi và đền bù 1.000 đồng. Nhiều người đồng cảm với gia đình bà Thảo và cho rằng các cơ quan liên đới đã quá thiếu sót trong việc giải quyết sự việc. > Xem chi tiết

7. Bé trai suýt bị xe máy tông vì mẹ vẫy tay gọi qua đường: Hành động đáng trách của người mẹ

Thay vì sang đường bế con, người phụ nữ đứng trước cổng gọi bé trai chạy qua. Cùng lúc người đàn ông đi xe máy gắn camera hành trình lao đến. Người này vội phanh xe gấp, bóp còi và suýt tông vào bé trai. Nhiều người chỉ trích hành động tắc trách của người mẹ. > Xem video

8. Vừa công khai tình yêu, Á hậu Tú Anh và bạn trai gây chú ý khi xóa bỏ mọi 'bằng chứng' hẹn hò

Ngày 29/11, thiếu gia Bảo Hưng đã xác nhận thông tin hẹn hò với Á hậu Tú Anh trên Instagram cá nhân. Tuy nhiên sau vài ngày, Bảo Hưng đã xóa toàn bộ hình ảnh có liên quan đến Tú Anh trên trang cá nhân. Nhiều người tò mò vì sao Bảo Hưng lại hành động như vậy. > Xem chi tiết

9. Bé trai 2 tuổi đang sống cùng mẹ ruột, cha vẫn nói con mất tích: Hành động đáng trách của phụ huynh

Cháu Quang Minh (bé trai mất tích trong vụ cha quỳ lạy tìm con trai mất tích) hiện đang sống khỏe mạnh cùng mẹ ruột là chị Nguyễn Thị Hường (38 tuổi) tại Đồng Nai. Mặc dù đã được công an huyện Bình Chánh (TP HCM) thông báo tình hình về cháu bé, tuy nhiên người cha này vẫn cho là con đang bị mất tích và không biết cháu đang ở đâu. Nhiều ý kiến chỉ trích hành động của phụ huynh bé trai. > Xem chi tiết

10. Noo Phước Thịnh gây tranh cãi khi sang Hàn Quốc nhận giải MAMA nhưng không được lên sân khấu

Chiều 2/12, sự kiện thảm đỏ lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2016 (MAMA 2016) chính thức diễn ra tại AsiaWorld - Expo, Hong Kong. Noo Phước Thịnh là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện tại MAMA. Sau lễ trao giải, anh đã nhận được chiếc cúp chiến thắng thuộc hạng mục "Best Asian Artist 2016". Tuy nhiên, một số khán giả thắc mắc về việc không thấy nam ca sĩ nhận giải trên sân khấu. Có ý kiến cho rằng đây chỉ là giải thưởng phụ và trao có tính chất giao lưu nên không được trao trực tiếp trên sân khấu. > Xem chi tiết

11. Cô gái xinh đẹp rước họa vào thân vì làm đẹp da bằng phương pháp lăn kim Hạnh Ly tìm tới phương pháp lăn kim để thu nhỏ lỗ chân lông, giúp da bớt dầu. Khi soi da, phát hiện dưới da của Hạnh Ly có mụn ẩn, tư vấn viên của thẩm mỹ viện khuyên cô nên lăn kim để vừa chữa mụn dưới da, vừa làm thu nhỏ lỗ chân lông. Trong 40 ngày, cô được thực hiện 3 buổi lăn kim và hoang mang vì làn da bỗng dưng xuất hiện đầy mụn mủ, vùng da hai bên má đóng vẩy, có dấu hiệu bị tổn thương và viêm nhiễm. Nhiều người tiếc cho làn da của cô gái trước đây và cho rằng khi đi làm đẹp cần đến chỗ uy tín để tránh rủi ro. > Xem thêm

