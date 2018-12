'Nữ cảnh sát xinh đẹp nắm tóc hạ gục đối thủ' xôn xao mạng xã hội

Nữ cảnh sát Sài thành xinh đẹp trong nắng mai

Trên mạng xã hội vừa lan truyền bức ảnh cô gái xinh đẹp trong trang phục cảnh sát cơ động đang múa võ. Bên cạnh bức ảnh chụp lại nét mặt lạnh lùng của nữ cảnh sát khi giơ cú đấm vào “đối thủ” , trên cộng đồng cũng chia sẻ thêm nhiều bức ảnh đời thường rất dễ thương của cô gái trẻ.

Bức ảnh nữ cảnh sát xinh đẹp biểu diễn võ gây sốt cộng đồng.

Danh tính của nữ cảnh sát xinh đẹp được tiết lộ là Nguyễn Thị An Na, 21 tuổi, hiện đang là Thượng sĩ công tác tại công an tỉnh Nghệ An. An Na hiện cũng là nữ công an duy nhất lọt vào chung khảo cuộc thi “Người đẹp phố biển Cửa Lò”. > Xem chi tiết

An Na hiện đang là thượng sĩ tại công an tỉnh Nghệ An.

Nữ cảnh sát xinh đẹp gây sốt trên mạng.

Đông Anh

