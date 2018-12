Lưu Hương Giang bị chửi mắng vì chia sẻ ca khúc 'giống của Sơn Tùng'

Fan ca sĩ Sơn Tùng đánh 'Sơn Tùng giả' ở quán bar

Ra mắt vào 0h ngày 03/08, MV "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng M-TP bên cạnh những lời khen ngợi thì cũng có khá nhiều ý kiến cho rằng nó dễ khiến liên tưởng đến bản hit "We Don't Talk Anymore" của Charlie Puth và Selena Gomez. Cụ thể phần beat của ca khúc bị nhiều người so sánh với ca khúc We Don't Talk Anymore của Charlie Puth và Selena Gomez. Cả hai đều sử dụng chất liệu âm nhạc tropical house thời thượng và bắt tai. > Xem chi tiết

Ca khúc mới của Sơn Tùng bị so sánh với bài hát nổi tiếng của Selena Gomez.

Đặc biệt, khi Lưu Hương Giang, Thanh Duy Ido và Lan Khuê share MV "We don't talk anymore của Charlie Puth và Selena Gomez, fan của giọng ca Thái Bình đã nhảy vào Facebook 'ném đá' vì cho rằng những nghệ sĩ trên đang có ý đá xéo thần tượng của mình.

Sau sự việc, một số fan thay mặt cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng đã vào tận post chia sẻ của Lưu Hương Giang gửi lời xin lỗi và thừa nhận một số fan đang "manh động" trước những lời tố cáo thần tượng của mình.> Xem chi tiết

Chia sẻ của Lưu Hương Giang.

Chúng ta không thuộc về nhau là sản phẩm đánh dấu thời gian vắng bóng của Sơn Tùng gần nửa năm. Hiện tại, MV Chúng ta không thuộc về nhau trên Youtube đang có hơn 87 nghìn lượt Like và hơn 63 nghìn lượt Dislike.

Xem video masshup ca khúc của Sơn Tùng và những bài được cho là bị ca sĩ này "mượn ý tưởng":

MV mới của Sơn Tùng bị so sánh giống 'We don't talk anymore'

