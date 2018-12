'Lexus có biển xanh 2 năm trước khi ông Thanh nhậm chức' nóng trên Vitalk

Xe biển xanh 2 lần phạm luật chỉ trong một phút / Người đàn ông lăn lộn gào thét chặn đầu ôtô biển xanh

1. Phó chủ tịch Hậu Giang được cấp biển xanh từ trước khi về nhậm chức hai năm: Vụ việc còn rất nhiều ẩn khuất

Theo giấy tờ do công an cấp, chiếc xe biển trắng của ông Toàn đã được chuyển vào Hậu Giang ngày 25/5/2013 và mang tên chủ sở hữu mới là Phòng hậu cần kỹ thuật Công an tỉnh Hậu Giang với biển số 95A-0699. Điều này không đúng với khẳng định của ông Trịnh Xuân Thanh và các lãnh đạo tỉnh Hậu Giang khi nói chiếc xe Lexus được cấp biển vào tháng 5/2015 - khi ông bắt đầu vào nhận nhiệm vụ mới. > Xem chi tiết

Theo đăng ký, chiếc xe của ông Thanh được cấp biển xanh từ năm 2013.

2. Vào tù vì cứa cổ đồng nghiệp, hiệu trưởng dạy học để chuộc lại lỗi lầm: Sự ân hận muộn màng

Ngày 24/6/2011, sau khi đi nhậu về, Nguyễn Thanh An, hiệu trưởng Trường tiểu học C tại xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu, bị đồng nghiệp trêu là không giải được bài toán cấp 3. Trong cơn nóng giận, An đã dùng dao gọt hoa quả cứa cổ đồng nghiệp. Giờ đây, khi ở trong tù, An luôn ân hận về việc mình làm. Anh nhận làm người dạy học cho tù nhân để chuộc lại lỗi lầm. Liệu những việc làm tốt của An đã thể hiện được sự ăn năn? Người giáo viên lầm lỡ có nên được giảm án? > Xem chi tiết

Phạm nhân Nguyễn Thanh An.

3. Đề xuất 'thưởng nhiều tỷ cho công trình chống ngập hiệu quả' của Bí thư Thăng được ủng hộ

Sáng 13/6, trong buổi gặp mặt các nhà khoa học, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng cho rằng cần xã hội hóa giải thưởng để khuyến khích nghiên cứu, ông nói "công trình nghiên cứu chống ngập hiệu quả được thưởng nhiều tỷ đồng cũng đáng". Đề xuất này nhận được nhiều sự ủng hộ, tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cần đánh giá kỹ nghiên cứu, nếu thật sự có ích cho cộng đồng thì mới xã hội hóa được tiền thưởng. > Xem chi tiết

Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.

4. Thanh Duy Idol 'tố' chương trình Hoa hậu Việt Nam vi phạm bản quyền trên sóng trực tiếp: Thất vọng với cuộc thi tầm cỡ quốc gia

Sau khi chương trình Chung khảo phía Nam cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 kết thúc, ca sĩ Trần Thanh Duy đã chia sẻ qua điểm của mình trên fanpage cá nhân về việc chương trình này đã tự ý sử dụng ca khúc độc quyền của anh là “Tonight” nhưng không xin phép. Thái độ bức xúc của Thanh Duy đã nhận được sự đồng tình của ca nhạc sĩ Trần Đại Nhân và người hâm mộ. > Xem video

5. Cấm du khách ngắm cảnh trên boong tàu khi tham quan vịnh Hạ Long: Quy định máy móc?

Hàng loạt chủ tàu du lịch ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đang tìm cách để ngăn không cho du khách lên boong ngắm cảnh. Họ dùng dây thừng quấn chằng chịt lối lên, hay dùng ván gỗ đóng đinh cố định, thậm chí còn chất các vật dụng để chặn cả lối lên xuống. Hành động này bắt nguồn từ văn bản 2812 của UBND TP Hạ Long cấp ngày 6/6, trong đó yêu cầu “không để du khách đứng, ngồi trên mui, mạn tàu khi đang hành trình”. Tình trạng trên đang gây nhiều bức xúc khiến cộng đồng tranh cãi gay gắt quanh quy định của địa phương, cũng như cách thực hiện của các chủ tàu. > Xem chi tiết

Các chủ tàu dùng dây thừng rào chắn không cho khách lên boong tàu ngắm cảnh.

6. Tôm hùm chết hàng loạt ở Phú Yên khiến nhiều người điêu đứng

Những ngày qua, nhiều người nuôi tôm ở xã Xuân Phương (Sông Cầu) bị thiệt hại hàng tỷ đồng vì tôm trong các lồng bè bất ngờ bị chết không rõ nguyên nhân. Thống kê có khoảng 2 tấn tôm hùm, trọng lượng 0,2 - 0,3 kg một con bị chết. Sự việc đang khiến nhiều người dân người dân điêu đứng. > Xem chi tiết

7. Hot girl Tâm Tít khiến nhiều người ghen tị vì chuyện tình đẹp như mơ

Tâm Tít sinh năm 1990, nổi tiếng là một trong những hot girl có gương mặt xinh đẹp, thân hình cân đối và nụ cười tỏa nắng. Đầu năm 2015, Tâm Tít đã tổ chức đám cưới với một doanh nhân Hà Nội nổi tiếng về sự giàu có và “chịu chơi”. Không những vậy, anh còn sở hữu ngoại hình bảnh bao và rất yêu thương vợ nên cuộc sống sau hôn nhân của Tâm Tít vô cùng viên mãn. Chuyện tình lãng mạn và cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng hot girl khiến nhiều người ghen tỵ. > Xem chi tiết

Hot girl Tâm Tít và chồng.

8. Hãy cẩn thận tránh cháy xe ôtô khi về nông thôn mùa gặt

Ngày 11/6, tại cầu Quán Lát (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), một taxi đang đi bất ngờ bốc cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do rơm mắc vào gầm xe, trời nóng nên gây cháy. Đây là bài học cho nhiều tài xế phải cẩn thận khi đi đường nông thôn vào mùa gặt. > Xem chi tiết

9. Ô mở ngược, thiết kế lại vật dụng có từ hàng ngàn năm

Jenan Kazim, một kỹ sư hàng không người Anh mới đây đã trình làng chiếc ô có thể khắc phục các nhược điểm của loại ô hiện tại, mà không phá hỏng tính thẩm mỹ hay tiện dụng của thiết kế truyền thống, vốn đã có lịch sử hơn 3.000 năm. Cải tiến trên được nhiều người đánh giá cao, nhưng liệu chiếc ô có được sản xuất ra thị trường? > Xem chi tiết

10. 18 người đẹp trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 khu vực phía Nam bị chê trang điểm, ăn mặc như 'quý bà'

Sau ba vòng thi, BTC công bố danh sách 18 thí sinh bước tiếp vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ diễn ra vào tháng 8/2016 tại TP HCM. Tuy nhiên trong phần thi áo dài các thí sinh bị chê trang điểm và mặc áo dài trông già hơn so với tuổi, giống như cuộc thi "hoa hậu quý bà". > Xem chi tiết

Thí sinh Bùi Nữ Kiều Vỹ.

