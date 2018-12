'Kẻ chém 4 người từng bỏ chùa vì mâu thuẫn' nóng trên Vitalk

Nhóm côn đồ cầm dao phóng lợn chém hai người nhập viện

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Lời dặn cuối cùng với vợ của tài xế chết oan trong vụ nổ taxi; nam sinh tự vẫn sau khi bị đánh hội đồng từng trêu chọc một bạn khuyết tật cùng trường; vợ chồng đại uý vỡ hụi 5 tỷ...

1. Nghi can cầm dao truy sát 4 người mới bỏ chùa đi vì mâu thuẫn: Không phải sự bộc phát

Nghi can có pháp danh Thiện Huy (25 tuổi) được cho là người gây ra vụ truy sát trong chùa Bửu Quang Tự (Thủ Đức - TPHCM). Vài tháng nay Thiện Huy có mâu thuẫn với một số người trong chùa nên đã bỏ đi. Cách đây vài ngày, Huy quay lại chùa và có nhiều biểu hiện lạ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một tội ác được suy tính từ trước chứ không phải do sự bộc phát. > Xem chi tiết

Nghi can Huy. Ảnh: Công an TP HCM.

2. Cựu vô địch đá cầu thế giới người Việt không có bảo hiểm y tế: Số phận bạc bẽo

Hơn 2 năm chống chọi, Nguyễn Thị Huyền Trang tưởng mình đã thắng được bệnh ung thư vú di căn vào xương. Nhưng khoảng một tháng gần đây, cô bất ngờ đổ bệnh lại. Các bác sĩ cho biết việc dùng thuốc bây giờ chỉ là giải quyết vấn đề tinh thần, vì bệnh của cô đã bước vào giai đoạn cuối. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng hoa khôi đá cầu Việt Nam lại không được hưởng bảo hiểm y tế, sau nhiều năm cống hiến trong màu áo đội tuyển quốc gia. Câu chuyện về cựu vô địch đá cầu khiến cộng đồng xót xa. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đặt câu hỏi về chế độ đãi ngộ dành cho các VĐV sau khi giải nghệ. > Xem chi tiết

Hoa khôi đá cầu Việt Nam luôn suy nghĩ lạc quan về tương lai.

3. Lời dặn vợ cuối cùng của tài xế chết oan trong vụ nổ taxi: Ước nguyện mãi dang dở

Sáng 4/10, trong đám tang tài xế taxi Đặng Văn Trung (29 tuổi, nạn nhân vụ nổ taxi ở đường Trần Phú, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), chị Hoàng Thị Thanh (vợ anh Trung) chia sẻ: “Trưa hôm qua, vợ chồng em chuẩn bị đi ngủ thì anh ấy nhận được cuộc gọi đón khách. Anh ấy bảo chắc đi chuyến ngắn, nhanh về, nên dặn em đợi ở nhà. Không ngờ đây lại là lần cuối cùng chúng em ở bên nhau...". Tâm sự và nỗi đau mất chồng của người góa phụ trẻ gây xúc động cộng đồng. > Xem chi tiết

Vợ tài xế taxi xấu số chia sẻ lời dặn cuối cùng của chồng. (Ảnh cắt từ clip).

4. Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi khi nói về thông tin có con với fan nữ ở Mỹ, thừa nhận bỏ con chọn sự nghiệp

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thông tin anh có con với một fan nữ ở Mỹ là sự thật. Nam ca sĩ kể khi anh hay tin người con gái đó có con với mình, anh chỉ khoảng 23 - 24 tuổi, đang ở Việt Nam và mới bắt đầu nổi tiếng. Sự nghiệp của anh mới manh nha và còn cả một chặng đường dài cần phải đi. Nhưng cô gái đó lại lấy đứa con ra như thể làm con tin, ép anh lựa chọn hoặc là theo cô sang Mỹ, hoặc là ở lại Việt Nam và anh sẽ mất đứa con. Lúc ấy, Mr Đàm đã chọn sự nghiệp. > Xem video

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

5. Vợ chồng đại uý vỡ hụi 5 tỷ: Bài học chưa bao giờ cũ

Ngày 4/10, công an xác định đường dây hụi do vợ chồng bà Nguyễn Cẩm Mơ (huyện U Minh, Cà Mau) đã vỡ với hơn 5 tỷ đồng. Đặc biệt, chồng bà Mơ là đại uý công an đang công tác tại huyện U Minh. Liên quan đến hụi, dù người đứng đầu là ai, người dân cũng không nên cả tin. Đã có nhiều vụ giật hụi xảy ra mà nạn nhân hầu hết là người thân quen, đây là bài học cảnh tỉnh chưa bao giờ cũ. > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

6. Bác sĩ phủ nhận tố cáo xâm hại với nữ bệnh nhân khi khám phụ khoa: Có làm rõ được sự thật?

Ngày 4/10, bác sĩ bị nữ bệnh nhân ở Đồng Nai tố cáo đã lên tiếng giải thích sự việc. Ông cho biết mình không hề xâm hại nữ bệnh nhân, và nhấn mạnh: "Với phương diện bác sĩ, hiểu bệnh biết bệnh và biết nên né tránh cái gì. Còn xét phương diện cá nhân là một người đàn ông dù là tôi hay là ai nếu thấy một phụ nữ bệnh như vậy chắc không chỉ tôi, mà cũng rất nhiều đàn ông không dám làm gì...". > Xem chi tiết

Ảnh minh họa.

7. Nữ sinh cấp 2 đánh bạn chấn thương: Báo động về bạo lực học đường

Cho rằng bị xúc phạm, nhóm nữ sinh cấp 2 đã túm tóc, dùng dép đánh tới tấp vào mặt hai người bạn đến bầm tím, chấn thương. Vụ việc xảy ra tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Nhiều người lo lắng về nạn bạo lực học đường hiện nay xảy ra ngày càng nhiều. > Xem chi tiết

Ảnh cắt từ clip.

8. Ca sĩ Thùy Chi bị nghi 'dao kéo' khi 'lột xác' ngoạn mục

Nữ ca sĩ mới vừa đăng ảnh của mình sau khi trang điểm khiến nhiều người bất ngờ, vì nhan sắc này trái ngược hoàn toàn so với vẻ mộc mạc, giản dị thường thấy. Sự thay đổi về ngoại hình của Thùy Chi khiến nhiều người cho rằng cô đã dùng can thiệp "dao kéo". > Xem chi tiết

Diện mạo khác lạ của ca sĩ Thùy Chi.

9. Khâu chục mũi trên mặt vì cho lon nước có ga lên ngăn đá: Nguy hiểm khôn lường

Cậu bé Trung Quốc bị khâu 38 mũi trên mặt vì bật lon nước có ga để trong tủ đông 2 tiếng. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn này là do khi nước đông lạnh thành đá, chúng sẽ chiếm nhiều diện tích hơn, mặc dù mỗi lon nước đều được thiết kế chừa ra một phần diện tích để phòng trường hợp này. Tuy nhiên, khi đạt đến diện tích nhất định cộng với khí ga bên trong các lon nước giải khát, chúng sẽ dễ dàng phát nổ vì lực ép bên trong đã đạt đến đỉnh điểm. > Xem chi tiết

Em bé Trung Quốc phải khâu 38 mũi trên mặt.

10. Cộng đồng sửng sốt vì bà mẹ bụng bầu vượt mặt, vẫn đi xăm hình hoa mẫu đơn kín bụng

Chiều 4/10, một người dùng Facebook đã phát trực tiếp hình ảnh bà mẹ bụng bầu đang được thợ xăm hình hoa mẫu đơn lên chiếc bụng căng tròn. Sự việc xảy ra ở Bắc Ninh, đang gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Trong quá trình livestream trên Facebook, nhiều tài khoản thắc mắc xăm trực tiếp lên bụng đang mang thai như vậy không sợ ảnh hưởng gì sao? Lập tức nhận được câu trả lời của người ghi hình: "Không em ạ! Xăm bình thường thôi, cũng như đi siêu âm ấy chứ có làm sao". Nhiều người lo ngại cho đứa bé trong bụng sẽ bị ảnh hưởng. > Xem chi tiết

Ảnh cắt từ clip.

11. 'Xuất khẩu cô dâu' và nhận về những đứa con lai tại quê ngoại miền Tây: Cái giá đắt của sự nghèo đói và ít học



Hàng loạt đứa trẻ mang hai dòng máu đang không có giấy khai sinh sau khi theo mẹ từ Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc... về quê ngoại miền Tây. Nhiều người thương cảm với những đứa trẻ tội nghiệp, số khác lại buồn và cho rằng chính sự ít học của người lớn đã khiến các em phải chịu khổ. > Xem chi tiết

Hai bé Lee Chae Won và Lee Soo Jin (cha người Hàn Quốc) đang sống với ngoại trên cù lao Tân Lộc.

