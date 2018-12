Hoa hậu Việt nói tiếng Anh khiến khán giả nước ngoài ngơ ngác

Phạm Hương được 'Bà trùm Hoa hậu' khen đẹp xuất sắc / Thiếu nữ gây sốt khi nói Tiếng Anh, hát rap 'như gió' trên truyền hình

Mạng xã hội đang chia sẻ video phần thi ứng xử tại cuộc thi Nam vương Mister International 2015. Hoa hậu Đông Nam Á 2014, Vũ Trần Triều Thu (Thu Vũ) được mời làm giám khảo. Thu Vũ là người đặt câu hỏi cho thí sinh Hàn Quốc: “What do you think is the essence of winning this pageant?" (Bạn nghĩ ý nghĩa của việc thắng cuộc thi sắc đẹp này là gì?). > Xem video

Thu Vũ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh.

Tuy nhiên, sau khi Thu Vũ nói tiếng Anh đến hai lần thì cả MC và thí sinh đều tỏ ra không hiểu. Khán giả thì ồ lên cười. Cuối cùng, một thành viên khác phải nhắc lại câu hỏi thì thí sinh mới trả lời được.

MC và cả thí sinh đều tỏ ra khó hiểu.

Cuộc thi diễn ra ở Philippines năm 2015, nhưng video nói tiếng Anh của hoa hậu giờ mới xuất hiện khiến mạng xã hội dậy sóng.

Đông Anh

