'HLV Park Hang-seo đã mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam'

Thổi penalty, trọng tài Singapore có thiên vị U23 Qatar?

U23 Việt Nam đã làm nên điều kỳ tích khi lần lượt đánh bại các đội bóng đến từ Tây Á để hiên ngang vào trận chung kết.

Là đại diện đầu tiên của Đông Nam Á trong lịch sử vào trận chung kết của giải, chiến thắng trước U23 Qatar hôm qua đã khơi dậy niềm vui sướng, tự hào của triệu triệu người Việt Nam.

Sau khi đăng tải bài viết "HLV Park Hang-seo: 'Tôi vẫn luôn nói U23 Việt Nam sẽ tạo ra điều đặc biệt'" VnExpress đã nhận được rất nhiều bình luận của độc giả:

Nhiều bạn đọc vui sướng với chiến thắng của U23 Việt Nam nhưng cũng không quên bày tỏ sự cảm ơn và không tiếc lời ca ngợi ông Park Hang-seo- HLV trưởng đội tuyển:

Độc giả Văn Hùng Hoàng bày tỏ lòng biết ơn của mình đến HLV trưởng U23 Việt Nam như sau: "Cám ơn, rất rất cám ơn ngài Park Hang- seo. Ông không chỉ mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Việt Nam, mà còn là vận hội mới cho tinh thần của người yêu bóng đá Việt Nam. Chắc chắn như vậy."

"Thật tuyệt khi đội tuyển Việt Nam được "ngài" dẫn dắt.Thank you so much!"- độc giả Nguyễn Kim Thạch viết.

Bạn đọc Nguyễn Tiến Đạt bình luận: "Cách HLV Park Hang-seo bày tỏ thái độ quan tâm đến các cầu thủ là chìa khóa của loạt chiến thắng này, nó làm cho các cầu thủ cảm giác họ được quan tâm, đối xử công bằng, không tính toán vụn vặt, vì chỉ vài tháng cầm quân thì chưa giúp gì nhiều cho chiến thuật, kỹ thuật cho các cầu thủ được".

(Xem thêm:U23 Việt Nam cần làm gì để thắng U23 Qatar?)

"Đây mới là một HLV vừa có tâm và lý, đáng ra ông Park Hang-seo phải nói chiến công này thuộc về ban huấn luyện, nhưng không, ông Park nói nó thuộc về các cầu thủ đã cống hiến hết sức mình cho bóng đá Việt Nam, chúng ta và người hâm mộ Việt Nam. Sự khiêm nhường của ông Park thật đáng quý và trân trọng. Một lần nữa xin chúc mừng U23 Việt Nam, ban huấn luyện, chuyên gia thể lực người Đức và hai "Sir " HLV đến từ Hàn Quốc- bạn đọc Namvan.

Độc giả có nickname Mã Siêu thì cho rằng: "Vóc dáng của U23 Việt Nam năm nay rất giống câu chuyện của Hy Lạp năm xưa. Một đội hình đồng đều và đoàn kết cùng 1 HLV tài ba".

Bạn Mã Siêu còn cho biết thêm: "Hôm qua đi đập trống mà tay bây giờ sưng hết lên vẫn thấy vui. Sáng sớm đi làm vào công ty là bình luận về Việt Nam ngay và luôn".

"Các em đã là người ghi dấu mốc lịch sử bóng đá của Việt Nam, lịch sử bóng đá Đông Nam Á. Tôi rất tự hào, tự hào vô cùng với những gì các em đã làm được. Chúc các em thi đấu tốt trong trận chung kết với Uzbekistan, hãy chơi bóng đúng với tinh thần các em đã chơi nhé, chúc em đạt kết quả tốt nhất. Chức vô địch cho Việt Nam- độc giả có nick myrose1570.

Độc giả binh ngo chia sẻ: "20 năm trước khi còn là học sinh cấp III tôi đã khóc vì tiếc cho Việt Nam. 20 năm sau tôi là bố của hai con tôi lại khóc vì sung sướng và hạnh phúc. Đằng nào cũng thắng sao không thắng dễ chút mà cứ phải thắng kịch tính như thế này. Đau tim quá! Cảm ơn các em cầu thủ, cảm ơn huấn luyện viên cũng như ban huấn luyện".

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.

Đô Đô tổng hợp