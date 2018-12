Hàng trăm người bất chấp nguy hiểm đứng xem nổ súng bắt trộm

'Người bí ẩn nổ súng truy sát kẻ trộm chó' nóng nhất mạng XH

Chiều 31/5, Công an tỉnh Sơn La đã khống chế Hà Thanh Bình (26 tuổi, ở Mộc Châu, Sơn La) - kẻ nổ súng bắn trúng đùi thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng Công an phường Quyết Thắng (TP Sơn La) chiều 30/5. Trong lúc công an vây bắt Bình, rất đông người dân ở xung quanh đổ ra ngoài để xem, bất chấp nguy hiểm. > Xem video (do thành viên Silver Wing 11 chia sẻ trên mạng xã hội ViTalk.vn)

Người dân dừng bên đường xem cảnh truy bắt tội phạm.

Trước đó, chiều 30/5, nhà bà Bùi Ngọc Yến ở tổ 1, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Trong quá trình điều tra, thiếu tá Nguyễn Minh Tú, Phó trưởng công an phường Quyết Thắng, bị hai kẻ tình nghi chống trả, trong đó có một người là Hà Văn Bình nổ súng trúng đùi thiếu tá Tú.

Công an yêu cầu người đi đường tránh khỏi khu vực nguy hiểm.

Bùi Đông

