Hai nữ nhân viên dùng ghế chống trả nữ côn đồ náo loạn bến xe Vinh

Côn đồ chém chủ quán, nhân viên ném chai bia chống trả

Trong một góc máy được ghi lại từ camera an ninh tại bến xe Vinh (Nghệ An), người phụ nữ mặc áo xanh bất ngờ cầm gậy sắt (ba khúc) lao về phía hai nữ nhân viên thu phí và đánh túi bụi. Trong hai nạn nhân của vụ truy sát, chị Chu Thị Hà Giang (36 tuổi) do mất đà đã ngã xuống đất và bị kẻ thủ ác đánh liên tiếp vào chân, hông và đùi. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Nga (đang mang bầu tháng thứ 6) bị đánh vào phần đầu, nhưng rất may có đội mũ cối nên thoát chết. Bị tấn công bất ngờ, hai nữ nhân viên này đã phải dùng cả ghế để chống đỡ và vùng chạy thoát thân. > Xem video

Nữ côn đồ đánh tới tấp vào người chị Giang đang ngã trên sân. (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, khoảng 11h ngày 24/6, một đôi nam nữ đi xe máy hiệu SH, mang biển kiểm soát 37B2 – 603.86 từ trong bến xe Vinh đi ra. Khi đến cổng, họ bị các nhân viên yêu cầu dừng xe để thanh toán phí ra vào (4.000 đồng). Tuy nhiên, thay vì chấp hành quy định, hai người này vẫn ngồi trên xe và liên tục chửi bới, xúc phạm nhân viên đang làm việc. Sau khi thấy hai nữ nhân viên thu phí phản ứng lại, người phụ nữ đã lập tức đã rút gậy sắt có sẵn xông vào đánh các nạn nhân.

Hơn 10 phút sau, cô ta kéo thêm gần chục đồng bọn đến trả thù. Những người này mang mã tấu, kiếm, gậy sắt chạy vào bến xe truy sát, đuổi chém nhân viên làm việc tại đây. Sau khi dùng cán mã tấu đánh chị Chu Thị Hà Giang liên tục vào cẳng tay, vai phải và đùi trái, nhóm người truy đuổi, lùng sục khắp Bến xe Vinh gây náo loạn. > Xem chi tiết diễn biến vụ việc

Nữ nhân viên thu phí dùng ghế chống trả quyết liệt nữ côn đồ. (Ảnh cắt từ clip)

Chị Nga may mắn thoát chết nhờ chiếc mũ cối đội trên đầu. (Ảnh cắt từ clip)

Anh Việt

