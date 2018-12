'Cưỡng ép công nhân ở trọ vì ế 1.000 phòng' rúng động cộng đồng

Chủ nhà làm mất xe người ở trọ, không bồi thường

Sáng 22/6, tại tỉnh lộ 536 vào khu công nghiệp Nam Cấm, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), hơn chục chiếc xe khách đưa đón hàng trăm công nhân đi làm bị một số người dân chặn đầu vì xe đưa đón công nhân khiến nhà trọ ế khách.

Thậm chí họ còn ra thông báo đến các lái xe: "Nếu sau 7 ngày nhà xe không chấp hành thì chúng tôi sẽ cho nhân dân chặn và có biện pháp nặng. Nếu xảy ra điều gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm".

Sự việc trên VnExpress đã nhận được hàng trăm ý kiến của độc giả, nhiều người bức xúc về cách hành xử ngớ ngẩn của các chủ nhà trọ ở đây. "Tôi không hiểu nổi những người này đang nghĩ gì nữa. Ai bảo họ thế chấp, vay ngân hàng xây phòng trọ cho cố vào, kêu lỗ rồi làm chuyện ngốc nghếch này?", bạn đọc Quoc Trung chia sẻ.

"Tại sao xã hội còn có những người có suy nghĩ và hành động ích kỷ như vậy? Họ chỉ chăm chăm cho lợi ích cá nhân mà không hiểu đến người khác, công nhân lương đã thấp, bắt thuê trọ thì ăn cám à!", bạn đọc Hương Nguyễn bức xúc.

"Mấy chủ nhà trọ này thật vui tính, xây nhà trọ công nhân không đến ở lại đổ lỗi cho xe đưa đón. Nói như họ thì chắc mấy quán cơm mở ra không ai ăn thì ra chợ đập phá, mấy quán tạp hóa bán không ai mua thì ra siêu thị chặn khách à!", độc giả Châu Kiệt Lưng ví von.

"Tức cười thật! Ở đâu ra luật rừng thế này, thuê trọ hay không là quyền của công nhân. Mấy người dân đó thật vô lý", bạn đọc Hung nói.

Còn độc giả Bi Min chia sẻ: "Không có khách các chủ trọ cứ khuyến mãi vài tháng miễn phí thì người ta vào ở thôi, chứ sao lại vì nồi cơm của mình mà cướp cơm của nhà xe? Tôi giả xử nếu nhà xe vào các khu trọ lùa công nhân ra ngoài bắt đi xe đưa đón, không thuê phòng trọ thì các bác nghĩ sao? Tôi nghĩ các chủ nhà trọ kinh doanh có vấn đề, chứ ngon bổ rẻ thì ai ta vào giành nhau ở hết không chừng".

Bên cạnh đó nhiều ý kiến khác cho rằng chính quyền địa phương cần phải xử phạt nghiêm những người cầm đầu, kêu gọi người dân ra chặn đầu xe, thậm chí truy tố chứ không thể để "lệ làng" to hơn luật.

"Những người chặn xe ngang đường như thế này là quấy rối trật tự an ninh nơi công cộng, công an cần phải bắt hết lại xem ai còn dám chặn đường nữa không? Họ làm ăn không tính toán, thua lỗ lại muốn phá hoại công ăn việc làm người khác thì không thể chấp nhận được", độc giả nick name Tôm chia sẻ.

Trần Hưng tổng hợp

