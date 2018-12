Công an cho dân mượn ôtô đón dâu vì xe cưới bị trộm chó đập vỡ

Hummer Limousine dẫn đầu đoàn xe sang đón dâu

Vụ việc đang lan truyền nhanh trên các mạng xã hội. Khoảng 6h10 ngày 20/11, xe ôtô khách (loại 16 chỗ ngồi) do tài xế Trần Trọng Nhân (44 tuổi) điều khiển đi đón dâu, đang lưu thông trên quốc lộ 60 (hướng từ Bến Tre về Tiền Giang) thì bất ngờ bị hai người đàn ông đi xe mô tô dùng ná thun, gạch, đá, mũ bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió.

Ngay khi có mặt tại hiện trường, nhận thấy đoàn khách không thể thuê được xe thay thế, Công an TP Mỹ Tho đã quyết định cho gia đình mượn tạm xe 16 chỗ của đơn vị để tiếp tục hành trình đến TP HCM cho kịp giờ đón dâu. Đồng thời, một sĩ quan công an đã trực tiếp lái xe chở gia đình chú rể đến nơi an toàn. > Xem chi tiết

Công an TP Mỹ Tho cho gia đình chú rể mượn xe của đơn vị đi đón dâu. Ảnh: Otofun

Sau khi được cho mượn xe đi rước dâu kịp giờ, gia đình chú rể đã tìm đến trụ sở Công an để xin trả tiền xăng xe nhưng Công an TP Mỹ Tho đã dứt khoát không nhận. Sự việc trên ngay lập tức được cộng đồng chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội và nhận được nhiều lời khen ngợi, ủng hộ từ phía cộng đồng. > Xem chi tiết

Thành viên LeViet bình luận: Một quyết định thông minh, một hành động rất tình người của cán bộ chiến sĩ Công an Mỹ Tho, cảm ơn các anh!". Cùng chung nhận định, thành viên có nickname thanhchem chia sẻ: "Quá nhân văn. Người ta nói dân miền Tây sống tình nghĩa lắm. Xin tặng Công an Mỹ Tho (Tiền Giang) một bó hoa ạ".

Hai người đàn ông đập vỡ kính xe là hai kẻ trộm chó. Cả hai thừa nhận đang trên đường đi trộm chó và cho rằng bị ôtô đám cưới ép xe nên bực tức đuổi theo đập phá cho bõ ghét. >Xem chi tiết

