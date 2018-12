Chung cư Carina cháy: Tôi bất lực nhìn người già, trẻ nhỏ kêu cứu

Sao TP HCM không trang bị trực thăng cứu hỏa?

Tính đến thời điểm này, vụ cháy chung cư Carina rạng sáng 23/3 đã làm 13 người tử vong và hàng chục người bị thương. Tôi là người may mắn đã thoát khỏi được vụ hỏa hoạn lớn này, bởi tôi ở tầng một của tòa nhà.

Lúc 1h10, tôi ngửi thấy mùi khét nhưng không để ý lắm. 5 phút sau, tôi bắt đầu nghe tiếng la hét, bỏ chạy từ các tầng trên. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy khói đen bốc lên ngùn ngụt.

Lúc này, tôi vơ vội chiếc áo, xuống nhà xem có giúp được gì không. Trong đầu tôi vẫn nghĩ chỉ là đám cháy nhỏ từ siêu thị mini dưới nhà nên sự bình tĩnh lúc này vẫn cao. Nhưng điều lạ nhất, đám cháy rất lớn mà tuyệt nhiên cả tòa nhà không có tiếng chuông báo cháy hay loa phóng thanh hướng dẫn nào.

Mở cửa ra là ngạt thở kinh khủng, vì khỏi ngập tràn hành lang. Tôi soi đèn nhưng không thấy gì, chỉ nghe tiếng la thất thanh, khóc lóc của nhiều người mà không xác định được từ đâu.

Tôi liền nghĩ tới cầu thang bộ đầu tiên, nhưng càng đến gần càng nóng và ngạt, không đi được. Tôi chạy vội sang các ngã khác cũng không được. Tôi chọn sang các phương án nhảy lầu đều bị khói chặn lối.

Đến bây giờ thì tôi đã bắt đầu hoảng, họng khô và khó thở. Tôi đánh liều hướng cuối cùng (may hướng này ít khói nhất) đó là nhảy xuống tầng lửng, rồi leo vội ra mặt trước chung cư và nhảy tiếp xuống mặt đất an toàn.

Lúc này, tôi thầm nghĩ: Nhiều bạn bè qua chơi cứ hỏi sao mua chung cư lầu một thấp vậy? Tôi toàn trả lời vui: "Lỡ có cháy thì đi bộ cho lẹ!" và giờ thì mình đúng.

Sau khi đã tiếp mặt đất an toàn, tôi giúp một gia đình Tây nhảy xuống và cùng mọi người giữ thang và đỡ trẻ em ra ngoài. Tôi gọi điện cho vài người bạn ở cùng chung cư hỏi thăm tình hình và may mắn họ an toàn hết.

Gần 2h, xe cứu hỏa tới và xịt vòi rồng, thang chuyên dụng, cần cẩu đưa người ở lầu cao hơn xuống. Thời gian tiếp theo, tôi chỉ biết ngồi nhìn và cầu mong mọi người an toàn. Rất nhiều gia đình phải ra ban công đứng, trẻ em, người già, người lớn rọi đèn flash cầu cứu.

Cảm giác tôi lúc đó thật bất lực. Giá như tôi là Ironman thực sự (Nhân vật người sắt - phim khoa học viễn tưởng) hay siêu nhân gì đó của Marvel cũng được để bay lên giúp mọi người.

Xin chia buồn các gia đình có người không thoát được giặc lửa. Cảm ơn các anh chiến sĩ PCCC quả cảm và người dân nhiệt tình.

Đên 7h sáng, tôi vẫn chưa được lên nhà. Cửa nhà bị phá khóa. Cảnh sát phong tỏa tới trưa mới xong.

Trần Đình Minh Anh

