‘Camera phát hiện osin rút trộm 366 triệu của chủ trong 4 năm’ nóng trên mạng XH

Bé 8 tháng tuổi bị giúp việc túm chân dốc ngược đầu / Mẹ tố người giúp việc uống trộm sữa của con gây bão cộng đồng

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên Vitalk.vn còn có: Video vụ tai nạn chết người tại Đà Nẵng gây tranh cãi; Tuấn Hưng đi từ thiện 300 triệu cho ngư dân Hà Tĩnh; đề thi Toán trình bày giống bài quảng cáo…

1. Giúp việc trộm tiền nhiều năm gửi ngân hàng lấy lãi: Nuôi ong tay áo

Trong thời gian làm giúp việc cho một gia đình ở phường 5 (quận 11, TP HCM), Chung Mỹ Ngọc (48 tuổi), quê tỉnh Đồng Nai) để ý ông chủ thường cất tiền trong túi quần, treo ở phòng ngủ. Lợi dụng sự sơ ý này, Ngọc nhiều lần trộm mang đi gửi tiết kiệm ngân hàng, tổng số tiền lấy được khoảng 366 triệu. Nhiều người cho rằng đây là nuôi ong tay áo, và cảnh báo các gia đình nên cẩn thận. > Xem chi tiết

Chung Mỹ Ngọc bị kết án 7 năm tù vì trộm cắp tài sản. Ảnh: Pháp luật TP HCM

2. Ông Đinh La Thăng muốn rà soát các tiệm cầm đồ: Cần thiết để chống tội phạm

Trong buổi làm việc với Công an TP HCM và Công an quận 8, Bí thư Đinh La Thăng đề nghị công an rà soát lại các cửa hàng cầm đồ, dịch vụ đòi nợ thuê trên địa bàn. Yêu cầu này của Bí thư TP HCM nhận được sự quan tâm của cộng đồng bởi dịch vụ cầm đồ, đòi nợ thuê... từ lâu đã tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh. > Xem video

Bí thư Thăng muốn rà soát toàn bộ cửa hàng cầm đồ tại quận 8.

3. Cướp số đồ ăn giá 45.000, truy tố phạt tù từ 3 đến 10 năm có nặng?

Lợi dụng lúc chủ quán không chú ý, Tuấn và Tân đã cướp một ổ bánh mì, 2 bọc chuối sấy, một bịch đậu phộng rang, 3 bịch me trộn (tổng trị giá 45.000 đồng). Cả hai bị VKS truy tố vì tội cướp giật tài sản, sử dụng thủ đoạn nguy hiểm với mức phạt từ 3 đến 10 năm tù. Qua vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi mức án trên có quá nặng với hành vi trộm cướp này? > Xem chi tiết

Quyết định truy tố đối với Tân và Tuấn.

4. Tai nạn chết người tại Đà Nẵng: Container đi ẩu hay xe máy đã tạt đầu bất ngờ?

Sáng 7/5, tại đường dẫn lên cầu Tiên Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng), xảy ra vụ va chạm giữa xe container và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong. Sau khi video sự việc được chia sẻ, trên cộng đồng đã có cuộc tranh cãi về nguyên nhân vụ tai nạn, trong đó có nhiều người đặt câu hỏi: Phải chăng xe container đã phóng nhanh, vượt ẩu hay xe máy tạt đầu bất ngờ khiến tài xế không kịp phản ứng? > Xem chi tiết

Hiện trường vụ tai nạn chết người giữa xe container và xe máy.

5. Đề thi Toán gây tranh cãi vì giống quảng cáo

Nhiều phụ huynh học sinh bức xúc vì đề thi Toán học kỳ 2, lớp 6, của phòng GD-ĐT quận 1 có nội dung giống quảng cáo. Có ý kiến cho rằng nó không phù hợp cho một đề Toán vì có nhiều khái niệm không liên quan làm phân tán chú ý của học sinh. Tuy nhiên, số khác lại đánh giá đây là kiểu ra đề mới, sáng tạo và thực tế. > Xem chi tiết

Đề thi Toán có cách trình bày giống bài quảng cáo gây tranh cãi.

6. Trọng tài bắt trận SLNA - Thanh Hóa thổi liều phạt đền vì bị trợ lý làm khó?

Trong trận đấu giữa SLNA và Thanh Hóa tại vòng 9 V-League, trọng tài Hà Anh Chiến cho FLC Thanh Hoá được hưởng quả penalty, dù tình huống phạm lỗi nằm bên ngoài vạch 16m50. Tuy nhiên có ý kiến cho rằng, trợ lý trọng tài Cao Thanh Tú là người có góc quan sát tốt nhất nhưng ông này lại im lặng để trọng tài Chiến tự mình quyết định. Câu chuyện đang được bàn luận nhiều trên mạng XH. > Xem chi tiết

Đội ngũ trọng tài bắt trận SLNA - Thanh Hóa.

7. Tuấn Hưng được khen ngợi khi quyên góp hơn 300 triệu cho ngư dân Hà Tĩnh

Sau vụ cá chết hàng loạt, ngư dân Hà Tĩnh rơi vào cảnh sống bấp bênh và gặp nhiều khó khăn. Trước tình cảnh này, Tuấn Hưng đã vận động bạn bè cùng góp tiền hỗ trợ. Ngoài số tiền quyên được, anh còn tổ chức đá bóng giao hữu tại Hà Tĩnh để gây quỹ. Tổng cộng, nam ca sĩ quyên được 303,5 triệu đồng. > Xem chi tiết

Tuấn Hưng ủng hộ ngư dân Hà Tĩnh số tiền hơn 300 triệu đồng.

8. Chiêu thức mới của tội phạm cướp: Cộng đồng kêu gọi cảnh giác

Nhóm thanh niên giả vờ là nhân viên giao hàng nhấn chuông, khi người trong nhà vừa mở cửa, chúng khống chế rồi lấy sạch tài sản. Vụ cướp này mới vừa xảy ra tại một ngôi nhà ở đường Đình Tân Khai (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM). Đây được coi là chiêu thức mới của tội phạm cướp mà công an khuyến cáo người dân cảnh giác, đề phòng. > Xem chi tiết

Kẻ gian bấm chuông gọi người trong nhà rồi khống chế cướp tài sản.

9. Cảnh giác việc ném đá ôtô trên cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh: Ném ngang ghế phụ có thể gây thương tích nặng

Mới đây, một tài xế taxi chia sẻ chùm ảnh ôtô bị ném đá trên cao tốc Nội Bài - Bắc Ninh, hậu quả kính bên ghế phụ vỡ tan. Sau khi xem những ảnh này, nhiều người nhận định nếu lúc đó có khách ngồi trên xe thì sẽ bị thương, ngoài ra hành động ném đá ngang ghế nguy hiểm hơn so với ném đá từ trên cao nên cần được ngăn chặn ngay. > Xem chi tiết

Ôtô bị ném đá vỡ kính phụ khi đang chạy trên cao tốc.

10. Cuộc thi sắc đẹp Miss Star cho thí sinh thay bikini trên sân khấu: Lợi dụng thân thể để gây chú ý?

Vòng chung kết một cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc mang tên "Miss Star" được tổ chức ngày 8/5, đã chơi trội khi cho 15 thí sinh đẹp nhất thay bikini ngay giữa sân khấu, thông qua một tấm vải che mỏng manh. > Xem chi tiết

Cuộc thi "Miss Star" cho thí sinh thay bikini trên sân khấu.

11. Quế Ngọc Hải được lòng fan với hành động giảng hòa cuối trận SLNA - Thanh Hóa

Kết thúc trận đấu với Thanh Hóa, trong khi các cầu thủ SLNA và HLV Quang Trường vẫn tiếp tục tranh cãi với trọng tài về quả penalty vô lý, thì Quế Ngọc Hải lại can ngăn các đồng đội và ông thầy của mình. Không những vậy, trung vệ xứ Nghệ còn kêu gọi cầu thủ hai bên làm hòa và thực hiện nghi thức bắt tay cuối trận. Chứng kiến cách hành xử chuyên nghiệp này, nhiều người hâm mộ đã khen ngợi Quế Ngọc Hải. > Xem video

Quế Ngọc Hải can ngăn đồng đội.

12. Sao nữ 53 tuổi có khuôn mặt ‘xà tinh’: Bài học cho những cô gái nghiện thẩm mỹ

Tiết Chỉ Luân sinh năm 1963 tại Hong Kong, bà từng là ngôi sao hạng A của điện ảnh khi góp mặt trong những dự án lớn. Trong tiệc sinh nhật của mình, nữ diễn viên đã chia sẻ sự chán chường sau thời gian dài thẩm mỹ khiến gương mặt thay đổi quá nhiều: "Trở thành con nghiện thẩm mỹ, tôi chỉ có thể tiếc cho bản thân dại dột". > Xem chi tiết

Khuôn mặt Chỉ Luân (trái) biến dạng sau phẫu thuật.

>> Xem tiếp các chủ đề nóng

>> Xem thêm: Bí thư Thăng: 'Công an không hoàn thành nhiệm vụ, về trực ban càng nhàn'

Đông Anh tổng hợp

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.