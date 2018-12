Ca sĩ Thái Thùy Linh bức xúc vì bị treo băng rôn đòi nợ tiền

Thu Minh đáp trả người tố nợ: Ra toà, đừng làm trò bẩn

Ngày 12/8, trên mạng xã hội xuất hiện một hình ảnh được một tài khoản Facebook chụp trước cửa một trung tâm nghệ thuật và giải trí ở Hà Nội do ca sĩ Thái Thùy Linh tham gia quản lý, với dòng chữ yêu cầu ca sĩ Thái Thùy Linh trả tiền. Bức ảnh ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng.

Sự việc ồn ào này xuất phát từ một số cổ đông góp vốn làm ăn với nữ ca sĩ và cho rằng họ đã bị "chơi xấu" khi cùng cô thành lập công ty nghệ thuật. > Xem chi tiết

Trước sự việc trên, Thái Thùy Linh đã tỏ ra vô cùng bức xúc khi bị vu khống, xúc phạm về danh dự cá nhân và đặc biệt là lĩnh vực hoạt động của cô lại đang là giáo dục về nghệ thuật. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ khẳng định: "Nếu tôi làm điều gì sai trái, trái với pháp luật, trái với lương tâm, chắc hẳn giờ này tôi đang ngồi một góc mà sợ hãi, lo lắng. Nhưng không, tôi có niềm tin rằng cái ác, cái xấu phải bị trừng trị. Tôi tin tưởng pháp luật sẽ bảo vệ tôi, một người luôn lấy việc sống hướng thiện và làm việc thiện làm lẽ sống. Thay vì đôi co trên chợ xã hội, tôi dành thời gian làm việc với cơ quan công an. Thời gian sẽ trả lời...". > Xem chi tiết

Nữ ca sĩ cũng cho biết, ngày 13/8, cô đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an TP Hà Nội, báo sự việc với công an quận và công an phường nơi cư trú và khu vực hoạt động của trung tâm mình quản lý. Thái Thùy Linh đã cung cấp các chứng cứ cho cơ quan công an và đang chờ điều tra. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết đã ủy quyền cho luật sư bảo vệ mình trước vụ việc bị tấn công này.

Thái Thùy Linh phản pháo lời tố cáo trên trang cá nhân.

