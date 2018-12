Ba thí sinh tên Hùng cùng được 10 điểm Lý gây ngạc nhiên

‘Má mì’ 9x bị bắt xin về thi tốt nghiệp THPT gây sốc mạng xã hội / Sao không tổ chức thi tốt nghiệp, đại học vào mùa đông?

Nhiều người dùng mạng xã hội vào trang tra cứu điểm thi và phát hiện sự trùng hợp gây ngạc nhiên: ba thí sinh ở Nghệ An có số báo danh ngay gần nhau cùng đạt điểm 10 môn vật lý. Những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền thông tin thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng tại cụm thi Vinh được điểm 10 môn Vật lý nhưng vẫn trượt tốt nghiệp THPT do bị điểm 0 môn Toán. Bên cạnh Sỹ Hùng số báo danh 7452, trong phòng thi có hai thí sinh khác cùng tên Nguyễn Mạnh Hùng với số báo danh gần nhau là 7441 và 7442 cũng được điểm tuyệt đối môn Vật lý. > Xem chi tiết

Ba thí sinh cùng được điểm 10 Vật lý có số báo danh gần nhau.

Đến chiều 21/7, Hội đồng cụm thi số 35 đã thành lập hội đồng kiểm tra lại điểm môn Toán với thí sinh Nguyễn Sỹ Hùng, số báo danh TDV007452. Thí sinh Hùng được điểm 10 môn Vật lý nhưng chỉ được điểm 0 môn Toán. Thí sinh Hùng trượt tốt nghiệp.

Điểm thi của Nguyễn Sỹ Hùng gây tranh cãi.

Hiệu trưởng trường THPT Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An, cho biết học sinh Nguyễn Sỹ Hùng có học lực trung bình kém, thường xuyên thi lại nhưng không hiểu vì sao lại đạt điểm tối đa môn Vật lý.

Nguyễn Sỹ Hùng cho biết em được điểm 0 môn Toán do ngủ gục. Còn điểm 10 môn Vật lý là do em khoanh bừa đáp án nên "ăn may". Lời giải thích đã gây tranh cãi cộng đồng. Nhiều người cho rằng, dù khoanh bừa đáp án không thể nào được điểm tuyệt đối. > Xem chi tiết

Nguyễn Sỹ Hùng được 10 điểm Vật lý nhờ "khoanh bừa và ăn may".

>>Xem thêm: Hai thí sinh nhập viện vì gắn chíp gian lận thi cử

Đông Anh tổng hợp

Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.