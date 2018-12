Á hậu Thanh Tú phản bác 'đăng quang nhờ thế lực gia đình' nóng trên Vitalk

Sắc đẹp đời thường của tân Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Bên cạnh đó, top chủ đề bàn luận nhiều trong ngày trên mạng xã hội Vitalk.vn còn có: Tai nạn giao thông chết người vì chơi Pokemon; ca sĩ Hồng Nhung nhanh trí cứu nguy cho MC...

1. Á hậu Thanh Tú gây chú ý khi đáp trả chất vấn 'đăng quang nhờ thế lực gia đình'

Tối 28/8, trong buổi họp báo sau khi kết thúc chương trình "Hoa hậu Việt Nam 2016", Á hậu 1 Ngô Thanh Thanh Tú nhận được câu hỏi phải chăng cô đăng quang nhờ vào thế lực của gia đình. Người đẹp 22 tuổi vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao đáp trả: “Em tin với vẻ ngoài cùng thành tích học tập và những gì em đã thể hiện thì danh hiệu này là xứng đáng với em”. > Xem chi tiết

Ngô Thanh Thanh Tú đăng quang ngôi vị Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2016.

2. Nhóm côn đồ đi vũ trường ăn mừng sau khi chém đứt gân bé gái 5 tuổi: Hành động mất nhân tính

Ngày 24/8, Đỗ Thành Nhân, sống tại phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng bị bắt vì chủ mưu truy sát gia đình anh Nguyễn Đăng Hiền ở phường Hòa Cường Nam. Anh Hiền vay tiền của Nhân nhưng không trả đúng hẹn nên ngày 20/3, Nhân thuê 2 côn đồ đến chém người nhà con nợ khiến nhiều người trọng thương, bé gái 5 tuổi con anh Hiền bị chém đứt gân. Sau đó, nhóm côn đồ đi đến vũ trường ăn chơi suốt đêm. Nhiều ý kiến cho rằng hành động ăn chơi sau khi chém cả trẻ em cho thấy nhóm côn đồ không hề hối hận, cần xử lý mạnh tay. > Xem chi tiết

Đỗ Thành Nhân tại cơ quan điều tra.

3. Nhà hàng cho thuốc phiện vào thức ăn để giữ khách gây phẫn nộ

Một nhà hàng lẩu nổi tiếng tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), đã trộn một chất chiết xuất từ cây anh túc (còn gọi là cây thuốc phiện) vào tương ớt, để khách hàng ăn kèm với đồ nguội, lẩu và mỳ, khiến thực khách bị nghiện và phải đến ăn thường xuyên. Chiêu thức kinh doanh này khiến nhiều người phẫn nộ. > Xem chi tiết

Nhà hàng bỏ chất gây nghiện vào tương ớt để giữ khách hàng.

4. Tài xế tông chết người vì mải chơi Pokemon: Tác hại của trò chơi

Một phụ nữ Việt (29 tuổi) bị xe tông chết khi băng qua đường tại điểm dành cho người đi bộ, ở thành phố Kasugai (Nhật Bản). Nguyên nhân do lái xe mải chơi Pokemon Go. Nhiều người xót xa cho cô gái bị chết oan vì trò chơi ảo. Có ý kiến cho rằng các nước nên có luật cấm đối với trò chơi này. > Xem chi tiết

Nạn nhân thiệt mạng vì chơi Pokemon. Ảnh minh hoạ.

5. Tẩy trắng răng bằng baking soda gây tranh cãi

Cô gái chia sẻ kinh nghiệm làm trắng răng chỉ sau một tuần bằng baking soda. Cách làm này chỉ tốn vài nghìn đồng và ai cũng có thể làm tại nhà. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, nhiều người cho rằng tẩy trắng răng bằng cách này chỉ đẹp trước mắt và rất có hại về sau. > Xem chi tiết

Cách tẩy trắng răng bằng bột baking soda gây tranh cãi.

6. Ca sĩ Hồng Nhung được khen xử lý khéo và thông minh khi nữ MC bị khán giả cười nhạo



Tối 26/8, liveshow "Nhớ mùa thu Hà Nội” đánh dấu lần hội ngộ của diva Hồng Nhung, cùng 2 nữ danh ca hàng đầu Việt Nam là Khánh Ly và Lệ Thu đã diễn ra thành công. Tuy nhiên, tại một vài phân cảnh dẫn trong chương trình, MC Lương Giang bị khán giả cười nhạo, nhưng Hồng Nhung đã có cách xử lý khéo léo "cứu nguy" cho cô. > Xem chi tiết

Ca sĩ Hồng Nhung cứu nguy cho MC tại liveshow "Nhớ mùa thu Hà Nội".

7. Giám khảo 'The Face' bị nghi diễn sâu khi nhận xét bằng máy tính không cắm điện



Trong tập bán kết của chương trình "The Face Vietnam - Gương mặt thương hiệu 2016", Noo Phước Thịnh và Tóc Tiên đã cùng tham gia và chấm điểm cho các thí sinh trong phần thi quảng cáo. Tuy nhiên, nhiều người nghi ngờ bộ ba Huấn luyện viên "The Face Vietnam" cùng khách mời Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên nhận xét "ảo", và diễn sâu khi nhìn hình các thí sinh bằng một chiếc máy tính chưa cắm điện. > Xem chi tiết

Nghi vấn máy tính không bật nhưng giám khảo vẫn nhận xét.



