Cộng đồng Solar tổ chức sự kiện kết nối doanh nghiệp điện mặt trời

Cộng đồng Solar toàn quốc tổ chức sự kiện gặp mặt đầu năm tại TP HCM nhằm kết nối các doanh nghiệp điện mặt trời, chia sẻ thông tin thị trường, cập nhật chính sách năng lượng.

Sự kiện tân niên 2026 với chủ đề "Chung một mặt trời - chung một hướng đi", tổ chức tại TP HCM ngày 7/3, là điểm hẹn đầu năm dành cho cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia, lãnh đạo hoạt động trong lĩnh vực điện mặt trời tại Việt Nam và quốc tế. Theo đại diện ban tổ chức, chủ đề thể hiện tinh thần đồng hành, kết nối và phát triển bền vững của cộng đồng năng lượng mặt trời Việt Nam, trong bối cảnh ngành đang bước vào giai đoạn chuyển mình về chính sách cùng mô hình kinh doanh.

Cộng đồng doanh nghiệp Solar toàn quốc tại sự kiện. Ảnh: Solar

Sự kiện tạo diễn đàn để các doanh nghiệp cùng nhìn lại bức tranh thị trường điện mặt trời, cập nhật những chuyển động mới của ngành, đồng thời chia sẻ góc nhìn chiến lược và định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Thông qua đó, các doanh nghiệp có cơ hội kết nối nguồn lực, mở rộng hợp tác và tìm kiếm cơ hội tăng trưởng bền vững trong năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là các tham luận chuyên đề liên quan đến chính sách và hoạt động của ngành. Các nội dung chia sẻ tập trung vào việc cập nhật quy định mới, phân tích tác động của chính sách và trao đổi kinh nghiệm triển khai trong thực tế.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Xuân Quy, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam, trình bày chuyên đề liên quan đến việc áp dụng Nghị định 58/2025/NĐ-CP trong hoạt động doanh nghiệp. Trước đó, ngày 3/3, Chính phủ ban hành Nghị định 58 nhằm quy định chi tiết một số nội dung của Luật Điện lực liên quan đến phát triển năng lượng tái tạo và các nguồn năng lượng mới.

Theo nội dung nghị định, nhiều cơ chế khuyến khích được đưa ra để thúc đẩy phát triển năng lượng sạch, trong đó có điện mặt trời mái nhà. Tại sự kiện, đại diện hiệp hội sẽ phân tích một số nội dung chính của nghị định và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để doanh nghiệp có thêm thông tin khi triển khai các dự án năng lượng tái tạo.

Ông Nguyễn Xuân Quy, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam trình bày chuyên đề về việc áp dụng Nghị định 58 vào thực tiễn doanh nghiệp. Ảnh: Solar

Bên cạnh đó, ông Trần Xuân Vĩnh Nghĩa, đại diện Ban kinh doanh Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trình bày chuyên đề về tác động của cơ chế giá điện hai thành phần đối với hoạt động của doanh nghiệp điện mặt trời. Nội dung tập trung làm rõ cơ chế giá điện mới và những ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư, vận hành cũng như kế hoạch kinh doanh của các đơn vị trong ngành.

Thông qua các tham luận, chương trình không chỉ cập nhật những thay đổi quan trọng của chính sách, còn góp phần định hình tư duy chiến lược, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng trước những biến động của thị trường năng lượng trong giai đoạn mới. Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cùng nhìn lại hành trình phát triển của ngành năng lượng mặt trời Việt Nam. Từ giai đoạn khởi đầu với các chính sách khuyến khích, đến thời kỳ bùng nổ đầu tư và phát triển mạnh mẽ, ngành điện mặt trời đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, hiệu quả và phù hợp với quy hoạch năng lượng quốc gia.

Trong những năm qua, ngành điện mặt trời đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, từ thời kỳ khuyến khích đầu tư ban đầu đến giai đoạn mở rộng nhanh về quy mô dự án. Hiện, thị trường đang bước vào giai đoạn điều chỉnh nhằm phù hợp hơn với quy hoạch năng lượng quốc gia và định hướng phát triển bền vững.

Đại diện ban tổ chức tại sự kiện. Ảnh: Solar

Ngoài hoạt động kết nối doanh nghiệp, chương trình còn có hoạt động đóng góp xã hội. Tại sự kiện, ban tổ chức trao tặng 365 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại TP HCM để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo ban tổ chức, hoạt động này thể hiện sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp năng lượng mặt trời trong các hoạt động xã hội, đồng thời góp phần lan tỏa các giá trị phát triển bền vững gắn với mục tiêu chuyển dịch năng lượng và giảm phát thải trong tương lai.

(Nguồn: Solar)