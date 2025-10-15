Cộng đồng người chơi Play Together ủng hộ 500 triệu đồng cho vùng lũ

Cộng đồng Play Together VNG đã quyên góp 500 triệu đồng gửi tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng bão lũ.

Số tiền quyên góp chiều ngày 9/10, được dùng để hỗ trợ mua lương thực, thuốc, nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân các địa phương như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội. Trước đó, những địa phương này ghi nhận nhiều khu dân cư bị cô lập, giao thông tê liệt và thiệt hại tài sản hàng nghìn tỷ đồng do ảnh hưởng của bão, lũ.

Ngoài cộng đồng Play Together, cùng ngày, cộng đồng các sản phẩm thuộc VNGGames cũng quyên góp 7 tỷ đồng gửi đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đơn vị, hoạt động này thể hiện tinh thần đoàn kết và trách nhiệm xã hội của hơn 20 sản phẩm trong hệ sinh thái VNGGames.

"Chúng tôi tin rằng mỗi hành động dù nhỏ cũng có thể tạo nên sức mạnh lớn khi được lan tỏa từ trái tim. Hy vọng sự hỗ trợ này giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống", đại diện đơn vị chia sẻ.

Play Together đồng hành cùng Quỹ Kiến Tạo Ước Mơ (DMF) tổ chức hoạt động Trung Thu cho trẻ em tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2. Ảnh: VNGGames

Ra mắt từ năm 2021, Play Together VNG là trò chơi mô phỏng xã hội cho phép người chơi xây dựng nhân vật, giao lưu, làm việc và tham gia các hoạt động đời sống trong thế giới mở Kaia. Cộng đồng "cư dân đảo Kaia" còn được biết đến với nhiều hoạt động thiện nguyện và gắn kết xã hội.

Trong suốt thời gian hoạt động, Play Together VNG thường xuyên triển khai các chiến dịch gắn kết, cổ vũ tinh thần tích cực và khuyến khích người chơi tham gia hoạt động nhân văn. Theo đơn vị, những lần kêu gọi cho thấy tinh thần nhân ái hiện hữu, có thể lan tỏa kể cả qua không gian ảo.

