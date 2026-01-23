Cộng đồng mạng đón Tết sớm với cuốn lịch không ngày tháng

Cuốn lịch Tết không đánh số ngày, chỉ ghi hai chữ "hôm nay" được nhiều người dùng để nhắn gửi những mong cầu trong Tết này, ngay từ những ngày đầu tháng Chạp.

Những ngày này, việc đi đâu, làm gì ngày Tết đã trở thành đề tài quen thuộc trong các cuộc trò chuyện, từ xã giao đến thân tình. Giữa không khí Tết cận kề, nhiều người trẻ trên mạng xã hội đang "xôn xao" về hình ảnh một cuốn "lịch Tết hôm nay".

Phương Dung - một gen Z tại TP HCM cho biết cô ấn tượng ngay khi nhìn thấy cuốn lịch này trên trang web. "Cuốn lịch nhắc nhở mình đừng chờ đến Tết mới bắt đầu một năm mới, mà hãy làm mới mình ngay từ giây phút này, ngay hôm nay", cô gái chia sẻ.

Dung cho biết cô không đặt ra kế hoạch rằng phải thật thong dong thưởng thức ly cà phê sau khi dọn nhà đón Tết, hay chờ đến đêm giao thừa mới viết những dự định cho năm mới, càng không đợi Tết đến rồi mới giao lưu gặp gỡ mọi người. "Với mình, Tết được tạo nên ngay trong hiện tại, từ những khoảnh khắc mình thật sự dành cho bản thân và những người thân yêu", Dung bổ sung.

Chi tiết không ngày tháng trên cuốn lịch đặc biệt này đã "chạm" đến nỗi niềm của Dung cũng như nhiều "cư dân mạng". Với nhiều người, khi cuộc sống luôn bận rộn, Tết không còn được chờ đợi như một mốc thời gian cố định, mà được cảm nhận như một lời nhắc nhở: hãy chậm lại, hiện diện nhiều hơn cho những khoảnh khắc bên bạn bè, người thân ngay từ hôm nay.

Một bạn trẻ tham gia hoạt động "Lịch Tết hôm nay". Ảnh: Nestlé Việt Nam

Ngọc Trâm (Đà Nẵng) cho rằng giá trị lớn nhất của Tết chính là khoảng thời gian dành để giữ gìn những kết nối thân thuộc nhất. Vì vậy, điều Trâm mong mỏi nhất mỗi dịp xuân về là có thêm thời gian bên gia đình. "Chỉ cần cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa hay nấu mâm cơm tất niên là tôi đã thấy Tết đến rất gần. Những giây phút sum vầy bên gia đình là điều tôi trân quý nhất", cô gái bày tỏ.

Quan điểm "Tết sum vầy" phủ sóng trên nhiều diễn đàn. Nhiều người cho rằng Tết sum vầy không chỉ trong đời sống gia đình mà còn tại môi trường công sở. Nguyễn Trúc (Hà Nội) chia sẻ: "Tết là dịp tuyệt vời để các thành viên trong văn phòng mình dành thời gian bên nhau, khích lệ nhau sắp xếp công việc nhanh chóng và tận hưởng thành quả sau một năm đã nỗ lực".

Bên cạnh những cảm nhận riêng về Tết, các lời chúc và mong cầu cho năm mới cũng được Trúc và nhiều bạn trẻ đã gửi gắm trên cuốn lịch Tết hôm nay. "Đó có thể là những lời chúc về tình duyên, sức khỏe, công danh, tài lộc, dành cho bất kỳ ai mà mình nghĩ đến khi mở lịch", Trúc chia sẻ.

Tiktoker trangg.mackey cùng bạn bè viết lời chúc trên "Lịch Tết hôm nay". Ảnh: NVCC

Giữa guồng công việc cuối năm, nhiều người xem Tết chính là khoảng lặng để bản thân tạm dừng nhịp sống hối hả, kết nối gần hơn với người thân, đồng nghiệp và bạn bè. "Khi mỗi đầu việc cuối năm được hoàn thành trong tâm thế nhẹ nhàng, đó cũng là lúc ta vun đắp nên những kỷ niệm đáng nhớ bên nhau", Ngọc Trâm cho biết thêm.

"Lịch Tết hôm nay" là một ý tưởng sáng tạo thuộc khuôn khổ chiến dịch Tết 2026 mang tên "Cầu gì hơn phút giây này bên nhau" của Nestlé Việt Nam. Bên cạnh website trực tuyến và mạng xã hội, "Lịch Tết hôm nay" còn hiện hữu tại một số khu vực ở siêu thị để người tiêu dùng có thể trực tiếp trải nghiệm, gửi gắm những lời cầu chúc năm mới cho bản thân hay bất kỳ ai.

TikToker dzunlatuine gửi gắm lời mong cầu cho năm mới qua cuốn "Lịch Tết hôm nay". Ảnh: NVCC

Đại diện Nestlé Việt Nam cho biết, "Lịch Tết hôm nay" đã và đang nhận được sự đồng cảm và hưởng ứng từ nhiều người, nhờ việc khắc họa cách người Việt trân trọng phút giây hiện tại bên cạnh gia đình và người thân. Những khoảnh khắc đó có thể là một buổi cà phê sáng cùng bố trước khi bắt đầu ngày mới, buổi trưa cùng mẹ chuẩn bị những món ăn đậm vị nhà, hay đơn giản chỉ là một ngày được nghỉ ngơi, bên nhau trọn vẹn. "Với tôi, khi mỗi khoảnh khắc bên nhau được nâng niu, cảm giác Tết này cũng kéo dài hơn, thay vì chỉ vỏn vẹn vài ngày nghỉ Tết như lịch hành chính", bạn Phương Dung chia sẻ thêm.

Diệp Chi