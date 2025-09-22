Cộng đồng Esports Việt động viên TSW sau chung kết LCP 2025

Đà NẵngNhiều KOL, streamer Esports Việt cho rằng thất bại trước CFO là bước đệm để TSW hướng đến Chung kết Thế giới.

Tối 21/9, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng), Team Secret Whales (TSW) bước vào trận chung kết tổng LCP 2025 gặp CFO sau chiến thắng thuyết phục trước PSG Talon. Tuy nhiên, trước đối thủ dày dạn kinh nghiệm có lối chơi kỷ luật, đại diện Việt Nam thất bại 0-3, lỡ hẹn chức vô địch. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai giải đấu LMHT lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, thu hút hàng nghìn khán giả trực tiếp theo dõi.

KOL, streamer động viên TSW sau trận thua CFO tại LCP TK Nguyen cùng các streamers động viên TSW vững tin bước vào CKTG. Video: Ngọc Ngọc

Sau trận đấu, nhiều gương mặt quen thuộc của Esports Việt bày tỏ sự tiếc nuối nhưng vẫn cho rằng TSW đã giành kết quả đáng khích lệ. TK Nguyen, CEO kiêm quản lý GAM Esports, cho rằng TSW đã thi đấu hết sức và không có gì phải hối tiếc. Anh nhấn mạnh điều quan trọng là các tuyển thủ cần giữ vững tinh thần, không bỏ cuộc.

TK Nguyen chăm chú theo dõi trận đấu giữa CFO và TSW, tối 21/9. Ảnh: Quỳnh Trần

Cựu tuyển thủ Optimus thừa nhận tiếc nuối khi TSW thua trắng ba ván. Nhưng anh coi đây là cơ hội tốt để đội tuyển trẻ này củng cố đội hình và tinh thần. "Đường còn dài, tương lai còn chờ, điều quan trọng là giữ sức khỏe và tinh thần để chiến đấu ở Chung kết thế giới (CKTG)", anh nhắn nhủ.

LCP Finals 2025 là giải đấu dành cho ba đội có thành tích tốt nhất trong 8 đội tham dự giải vô địch Liên minh huyền thoại châu Á - Thái Bình Dương. Với việc lọt vào giải đấu này, cả ba đội đều đã giành vé dự CKTG diễn ra giữa tháng 10. Việt Nam có TSW là đại diện duy nhất, bên cạnh hai đội Đài Loan CFO và PSG Talon.

Optimus (phải) cùng dàn co-streamer góp mặt tại Chung kết tổng LCP 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Bình luận viên Hoàng Luân đánh giá kết quả này không bất ngờ khi CFO sở hữu kỹ năng đồng đội và sự gắn kết vượt trội, những vẫn tiếc nuối khi TSW không thắng được ván nào ở chung kết. Nhưng anh nhấn mạnh: "TSW sẽ là đội có độ tuổi trung bình trẻ nhất CKTG 2025, và thất bại hôm nay sẽ là bước đệm quan trọng để trưởng thành".

Hai streamer nữ Hà Phương Boo và Irena khẳng định việc TSW đánh bại PSG để lọt vào chung kết tổng đã đủ để người hâm mộ Việt Nam tự hào. "TSW đã thể hiện quá xuất sắc rồi, không có gì phải tiếc nuối. Mong các bạn sớm vực dậy tinh thần để tiếp tục chiến đấu ở CKTG", họ chia sẻ.

Thy An