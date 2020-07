Công diễn kịch về hình tượng chiến sĩ công an

Vở "Bộ cảnh phục" - nói về sự hy sinh của những chiến sĩ trẻ trong cuộc chiến chống ma túy, tệ nạn xã hội - công diễn tối 1/8.

NSƯT Chí Trung - Giám đốc Nhà hát Tuổi Trẻ - cho biết vở kịch nhận nhiều lời khen từ giới chuyên môn khi tham gia Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc về "Hình tượng người chiến sĩ Công an nhân dân" hôm 12/7. Vì vậy, nhà hát quyết định giới thiệu tác phẩm với công chúng.

Vở diễn xoay quanh chuyên án phòng chống tội phạm ma túy do tổ trinh sát đảm nhận. Nữ thiếu úy Thanh (Lệ Quyên) được giao nhiệm vụ hóa thân cô gái quê làm giúp việc trong gia đình ông trùm buôn ma túy. Trong quá trình nằm vùng, cô đã phối hợp đồng đội triệt phá đường dây buôn ma túy của ông trùm. Khi thực hiện nhiệm vụ cuối cùng, cô hy sinh để lại vị hôn phu cùng lời hứa mặc cảnh phục trong ngày cưới mãi không thành hiện thực.

Khoảnh khắc Thanh (thứ hai, từ trái sang) bị ông trùm ma túy phát hiện là kẻ nằm vùng. Ảnh: Nhà hát Tuổi Trẻ.

Trung tá Lưu Xuân Đông - Phó trưởng phòng 4 Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an - nói xúc động khi xem vở diễn tại Liên hoan. Anh cho biết: "Các vở diễn về hoạt động nghiệp vụ của ngành công an thường thiếu tính sáng tạo do phải thể hiện được nội dung tư tưởng theo đúng yêu cầu. Tuy nhiên, Bộ cảnh phục đã làm tốt cả hai yếu tố. Khoảnh khắc chiến sĩ Thanh hy sinh mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả".

Vở kịch do Đỗ Đức Trung viết, NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến đạo diễn với sự cố vấn nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội. Tác phẩm có sự tham gia của NSƯT Đức Khuê, Thanh Dương, Ngô Lệ Quyên, Thanh Tú, Quang Thắng, Mạnh Đạt...

Hiểu Nhân