Công dân Mỹ bị đặc vụ ICE kẹp cổ, bắt nhầm

Công dân Mỹ gốc Somalia bị nhóm đặc vụ ICE kẹp cổ, khống chế trong chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép ở Minnesota.

Khi vừa bước ra ngoài trời tuyết ở khu phố Cedar-Riverside, thành phố Minneapolis, bang Minnesota sau bữa trưa hôm 9/12, Mubashir bị một người bịt mặt lao tới, xô mạnh về phía hành lang tòa nhà để khống chế.

"Tôi nói với anh ta: 'Tôi là công dân Mỹ. Chuyện gì đang xảy ra thế?'", CNN hôm nay dẫn lời Mubashir, người Mỹ gốc Somalia 20 tuổi và không muốn tiết lộ họ tên đầy đủ. "Anh ta lôi tôi ra ngoài trời tuyết trong khi tôi bị còng tay".

Video người dân ghi lại cho thấy Mubashir bị hai đặc vụ áp giải ra xe. Một người kẹp cổ, tìm cách ấn đầu anh xuống mặt đường phủ tuyết, rồi sau đó đưa anh vào một chiếc SUV màu xám không có biển hiệu xe công vụ. "Tôi là công dân Mỹ", Mubashir liên tục nói.

Đặc vụ ICE ghè đầu, bắt công dân Mỹ Đặc vụ ICE khống chế Mubashir vào xe SUV tại phố Cedar-Riverside, Minneapolis, ngày 9/12. Video: X/RAT

Bình luận về sự việc, Bộ An ninh Nội địa (DHS) cho biết các đặc vụ Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) khi đó đang "đối thoại tự nguyện" với một người bị nghi là nhập cư trái phép tại khu vực "có mức độ hoạt động tội phạm cao" thì Mubashir bước ra từ nhà hàng gần đó, quay người lại và bỏ chạy.

Các đặc vụ "có lý do nghi ngờ", nên đã đuổi theo Mubashir. DHS cáo buộc Mubashir "chống cự quyết liệt và từ chối trả lời các câu hỏi" của đặc vụ. Trong khi đó, Mubashir cho hay người này không xưng danh là đặc vụ ICE, khiến anh có cảm giác như bị người lạ tấn công, bắt cóc.

Trong họp báo, Mubashir cho biết anh chỉ đứng yên tại chỗ sau khi quay lại lúc thấy một chiếc xe dừng đỗ. Video trích xuất camera an ninh nhà hàng cho thấy một đặc vụ xông vào nhà hàng, đẩy Mubashir vào cửa kính. "Tại sao cậu lại bỏ chạy", đặc vụ nói.

DHS cho biết đám đông kích động đã kéo đến và "bắt đầu đe dọa các đặc vụ". "Họ đã tạm giữ Mubashir để hoàn thành việc thẩm vấn một cách an toàn. Người này được thả ngay sau đó".

Đặc vụ ICE ghì đầu, bắt công dân Mỹ Mubashir kể về sự việc trong họp báo ngày 10/12. Video: X/MayorFrey

Trong khi đó, Mubashir nói đã cố gắng cho các đặc vụ xem bản sao điện tử hộ chiếu trên điện thoại, cũng như cố cung cấp tên và ngày sinh để chứng minh quốc tịch, song bị họ từ chối. Thay vào đó, họ yêu cầu anh cho phép chụp ảnh để xác minh danh tính. Cuối cùng Mubashir chấp nhận để các đặc vụ quét khuôn mặt.

Sau nhiều lần quét khuôn mặt và vân tay không thành công, các đặc vụ đã đưa Mubashir đến một cơ sở giam giữ liên bang. Tại đây, Mubashir cho biết anh đã yêu cầu nước uống và hỗ trợ y tế những bị từ chối. Tuyên bố của DHS không đề cập đến những cáo buộc này.

Mubashir được thả sau hai tiếng bị tạm giữ. Anh yêu cầu các đặc vụ đưa mình trở lại nhà hàng nhưng họ nói anh phải đi bộ về trong tuyết. Cuối cùng Mubashir đã gọi bố mẹ đến đón.

"Nếu một công dân Mỹ còn bị đối xử như vậy ngay trước camera, hãy tưởng tượng chuyện gì có thể xảy ra với người thân của bạn khi không có ai ở đó để chứng kiến", Mubashir, người sống ở Mỹ từ khi 4 tuổi, nói trong họp báo.

Vụ bắt Mubashir diễn ra khi ICE tiến hành chiến dịch truy quét người nhập cư Somalia không có giấy tờ ở Minneapolis và St. Paul.

"Cậu ấy đã bị bắt nhầm vì 'trông giống người Somali'", Thị trưởng Minneapolis Jacob Frey nói. "Đây rõ ràng là hành động vi phạm luật pháp và hiến pháp của nước Mỹ".

Thống đốc bang Minnesota Tim Walz đã gửi thư cho Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem, kêu gọi bà xem xét lại toàn bộ các vụ bắt của giới chức liên bang gần đây, bày tỏ quan ngại về vụ bắt Mubashir và các công dân Mỹ khác.

Đức Trung (Theo CNN, AP, Washington Post)