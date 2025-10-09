Công cụ tăng hiệu suất làm việc di động trên Galaxy Tab S11 Series

Galaxy Tab S11 Series kết hợp nền tảng AI, Samsung DeX và thiết kế mỏng nhẹ, hướng đến khả năng xử lý công việc chuyên nghiệp trong môi trường di động.

Samsung định vị dòng Galaxy Tab S11 Series như "thiết bị tính toán di động" thế hệ mới, có thể thay thế laptop trong nhiều tác vụ. Người dùng có thể chuyển sang chế độ Samsung DeX để trải nghiệm giao diện tương tự máy tính, tạo tối đa bốn không gian làm việc độc lập. Ở chế độ Mở rộng, tablet kết nối với màn hình thứ hai như TV hoặc máy tính, cho phép kéo thả nội dung giữa hai màn hình hoặc thuyết trình trực tiếp.

Samsung DeX biến tablet thành thiết bị làm việc như laptop. Ảnh: Samsung

Để đảm nhận nhiều yêu cầu công việc, thiết bị sử dụng chip MediaTek Dimensity 9400+ trên tiến trình 3 nm, hiệu năng NPU tăng 33%, CPU tăng 24% và GPU tăng 27% so với thế hệ trước. Viên pin dung lượng lớn, hệ thống tản nhiệt tối ưu giúp duy trì hiệu suất ổn định khi làm việc liên tục. Galaxy Tab S11 Series hỗ trợ các ứng dụng phổ biến cho học tập và sáng tạo như Goodnotes 6, LumaFusion, Microsoft 365 Personal.

Chiến lược tăng cường hiệu quả làm việc, học tập trên dòng máy tính bảng mới được Samsung củng cố thông qua One UI 8 và mô hình AI đa phương thức, có khả năng xử lý nhiều loại dữ liệu từ văn bản, giọng nói, hình ảnh, nét bút...

Người dùng làm việc trên Galaxy Tab S11 Series. Ảnh: Samsung

Gemini Live xử lý các câu hỏi và yêu cầu theo ngữ cảnh bằng cách phân tích những gì người dùng đang nhìn thấy (qua việc cấp quyền chia sẻ màn hình hoặc camera). Nếu không có thời gian đọc hết tài liệu trước cuộc họp, người dùng có thể chia sẻ màn hình hoặc đường dẫn cho Gemini Live, kèm yêu cầu tóm tắt bài viết và lưu vào Samsung Notes. Công cụ này giúp đơn giản hóa các thao tác phức tạp, rút ngắn thời gian làm việc.

Tính năng "Trợ lý Note quyền năng" cho phép dịch giọng nói thành văn bản, tóm tắt ghi chú, hỗ trợ điều chỉnh ngữ điệu và phong cách viết email, tài liệu... Trong khi đó, tính năng Phác thảo thông minh giúp biến những nét phác họa cơ bản thành các tác phẩm sáng tạo. Người dùng đồng thời có thể kéo hình ảnh vừa tạo vào Samsung Notes để phát triển thành ý tưởng mới hoặc file thuyết trình dự án.

Khả năng chỉnh sửa ảnh của AI được thể hiện qua công cụ "Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp", cho phép xóa vật thể, làm đầy khung hình hoặc tìm kiếm thông tin trực quan bằng thao tác "khoanh tròn để tìm kiếm". Người dùng có thể dịch văn bản theo thời gian thực khi lướt web hoặc trả lời giải toán học trực tiếp trên màn hình.

Thiết kế đề cao tính di động của sản phẩm. Ảnh: Samsung

Thiết kế mỏng 5,1 mm, viền chỉ 5,2 mm giúp Galaxy Tab S11 Series dễ mang theo khi di chuyển. Thân máy bằng nhôm Armor Aluminum tăng độ bền và chống cong xước. Cả hai phiên bản Galaxy Tab S11 và S11 Ultra đều trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X, độ sáng tối đa 1.600 nits, tần số quét 120 Hz và công nghệ chống phản chiếu Anti-reflection mới.

Với sự kết hợp giữa AI, DeX và thiết kế di động, Galaxy Tab S11 Series phản ánh chiến lược của Samsung trong việc biến máy tính bảng thành công cụ làm việc thực thụ cho người dùng hiện đại.

Hoài Phương