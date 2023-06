Công cụ giúp doanh nghiệp quản lý bán hàng xuyên biên giới hiệu quả

Hệ thống quản lý bán hàng giúp doanh nghiệp quản trị thông tin đặt hàng, tồn kho, theo dõi hành trình vận chuyển, thanh toán… để kinh doanh xuyên biên giới hiệu quả.

Thương mại điện tử xuyên biên giới hiện là xu hướng tại nhiều quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, đây cũng là lĩnh vực được đánh giá có nhiều tiềm năng, phù hợp chủ trương phát triển kinh tế số.

Để kinh doanh xuyên biên giới hiệu quả, bên cạnh chất lượng sản phẩm, doanh nghiệp cần có phương án vận hành hiệu quả để tránh những rủi ro trong quá trình vận chuyển. Một công cụ hỗ trợ giúp quản lý bán hàng xuyên biên giới sẽ giúp giải quyết một phần các vấn đề phát sinh trong quá trình này.

Mới đây, BEST Inc. Việt Nam đã cho ra mắt giải pháp quản lý bán hàng xuyên biên giới Quanyi ERP. Phần mềm do BEST Software phát triển nhằm giúp người dùng triển khai hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới thuận lợi, nhanh chóng hơn. Hiện giải pháp đang được hơn một triệu khách hàng toàn cầu sử dụng trong kinh doanh thương mại điện tử xuyên biên giới.

Một góc kho tập kết hàng hóa xuyên biên giới của BEST tại Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: BEST Inc.

Người dùng chỉ cần thông qua 4 bước gồm: đăng ký tài khoản, xác nhận kích hoạt, tạo shop và đồng bộ thông tin... Theo đó, các doanh nghiệp Việt đã có thể tham gia kinh doanh quốc tế và quản lý vận hành toàn diện với sự trợ giúp của giải pháp Quanyi ERP.

Phần mềm đang trực tiếp kết nối với hơn 40 nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Trong đó có những sàn lớn như Amazon, Ebay, Ali Express, Shopify, Shopee, Lazada, TikTok Shop...

Người dùng có thể quản lý đặt hàng trên nhiều kênh, kiểm soát chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và hạch toán chi phí vận hành. Giao diện Cách hiển thị trực quan đi kèm các tính năng thông minh giúp người dùng dễ dàng quản lý hoạt động trên cùng một giao diện, tiết kiệm thời gian thao tác.

Không chỉ tự động đồng bộ số lượng tồn kho, giúp tránh tình trạng xác nhận đơn khi hàng đã hết, phần mềm còn hỗ trợ tự động tạo đơn đặt hàng bổ sung khi tồn kho cán mốc giới hạn đã cài đặt trước đó.

Sau khi bắt đầu vận chuyển, phần mềm sẽ liên tục cập nhật trạng thái đơn hàng. Chủ shop có thể theo sát tình trạng, vị trí bưu kiện. Nền tảng còn có thể tự động đồng bộ giá bán cùng tình trạng chi tiết các đơn đang xử lý mà không cần chỉnh sửa thủ côn g , giúp hạn chế sai sót khi xử lý đơn.

Nhờ kết nối đa kênh, phần mềm cho phép người bán dễ dàng theo dõi, đánh giá hiệu quả kinh doanh. Quanyi ERP còn tự động tổng hợp báo cáo bán hàng trên từng sàn dưới dạng biểu đồ. Chủ doanh nghiệp sẽ có cái nhìn khái quát về hiện quả kinh doanh của từng sản phẩm trên từng nền tảng khác nhau.

Mặt khác, nếu muốn mở rộng mạng lưới phân phối, bạn cũng có thể dựa vào phần mềm này để cấp tài khoản phụ cho các đại lý. Họ có quyền đăng nhập hệ thống, phân quyền thao tác từ tài khoản chính. Từ đó, doanh nghiệp có thể xây dựng mạng lưới riêng tại nhiều quốc gia, kiểm soát nguồn hàng và doanh thu thực tế,

Với các đơn vị kinh doanh quy mô nhỏ, Quanyi ERP giúp thiết lập quy trình bài bản, sớm nâng cao hiệu quả vận hành. Doanh nghiệp lớn đã có bộ máy vận hành cũng có thể dùng phần mềm để quản lý doanh nghiệp.

Người dùng có thể theo dõi thông tin đơn hàng trên giao diện phần mềm quản lý bán hàng xuyên biên giới của BEST. Ảnh: BEST Express

BEST Software là mảng nghiệp vụ trực thuộc tập đoàn BEST Inc., chuyên cung cấp các giải pháp số hóa, đổi mới mô hình kinh doanh cho doanh nghiệp thương mại điện tử, logistics, bán lẻ trong và ngoài nước. Các sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ kỹ thuật số và kinh nghiệm thực chiến logistics.

Hệ thống sản phẩm của BEST Software gồm: phần mềm in đơn hàng, hệ thống quản lý kho WMS, nền tảng quản lý vận chuyển TMS, công cụ hỗ trợ tăng hiệu quả livestream, quản lý kỹ thuật số cho sản phẩm, hệ thống thu ngân POS, phần mềm quản lý đơn hàng xuyên biên giới...

Ngoài ra, đơn vị còn cung cấp giải pháp hỗ trợ từ mua bán tới logistics, SaaS toàn cảnh, toàn chuỗi, giúp nâng cấp kỹ thuật số thông minh cho doanh nghiệp.

Cẩn Y