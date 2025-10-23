Công chức Mỹ xếp hàng nhận thực phẩm hỗ trợ khi chính phủ đóng cửa

Nhân viên liên bang Mỹ đang không được trả lương do chính phủ đóng cửa, khiến nhiều người đi xếp hàng nhận thực phẩm từ các tổ chức từ thiện.

Tại bãi đỗ xe ở ngoại ô Washington, giữa hàng trăm nhân viên liên bang đang chờ nhận thực phẩm cứu trợ, Diane Miller tổng kết tình hình bằng một câu nói.

"Sắp tới tôi làm gì để có ăn?", nữ công chức 74 tuổi nói một cách cay đắng.

Nhân viên liên bang Mỹ xếp hàng chờ nhận thực phẩm hỗ trợ của tổ chức No Limits Outreach Ministries ngày 21/10 ở thành phố Hyattsville, bang Maryland. Ảnh: AFP

Đến lượt mình, bà đưa thẻ nhân viên chính phủ và nhận được hai hộp thực phẩm, trong đó một hộp đựng rau củ quả tươi, một hộp đựng đồ khô. Tất cả đều là nhu yếu phẩm vì bây giờ bà không có lương.

Phần lớn công chức Mỹ phải nghỉ phép không lương kể từ 1/10, không có thu nhập, bởi chính phủ đóng cửa do bế tắc ngân sách. Theo truyền thông Mỹ, hơn 600.000 nhân viên liên bang bị ảnh hưởng.

"Tôi cần thức ăn. Tôi xứng đáng được xếp hàng, nhận bất cứ hỗ trợ nào tôi đáng được hưởng", Miller cười nói, nhưng ánh mắt toát lên vẻ tức giận.

Công chức Mỹ trên cả nước đang đổ tới các ngân hàng thực phẩm (nơi phân phát cho người gặp khó khăn) và tổ chức từ thiện để tìm "phao cứu sinh". Tại điểm hỗ trợ ở Washington ngày 22/10, hơn 310 hộp đựng thực phẩm trị giá 75 USD đã được phân phát trong chưa đầy một giờ.

"Có những người mà hai tuần trước vẫn nhận lương ổn định, cuộc sống bình thường, bỗng nhiên họ mất đi chỗ dựa và phải ra ngoài xếp hàng nhận thực phẩm", Dave Silbert, người đứng đầu So What Else, ngân hàng thực phẩm đồng tổ chức buổi phân phát, nói.

Người mẹ địu con xếp hàng chờ nhận thực phẩm hỗ trợ của tổ chức No Limits Outreach Ministries ngày 21/10 ở thành phố Hyattsville, bang Maryland. Ảnh: AFP

Miller đã làm việc trong chính phủ liên bang và địa phương hơn 50 năm.

"Không ai đáng bị đối xử như cách chúng tôi đang bị đối xử lúc này, khi chúng tôi chứng kiến họ lấy đi nhà cửa của dân, xây phòng khiêu vũ sang trọng, trong khi số tiền đó có thể được dùng để chăm sóc người dân Mỹ", bà nói, đề cập đến việc cải tạo Nhà Trắng trị giá 250 triệu USD được khởi công hồi đầu tuần.

"Lẽ ra chúng ta phải là một quốc gia đáng tự hào. Tôi cảm thấy buồn với tư cách là công dân Mỹ", bà nói.

Adrian, chuyên gia luật thuế đã làm việc trong ngành dịch vụ công 33 năm, tâm sự về nỗi chán chường trong lúc xếp hàng.

"Chúng tôi khó mà trả được tiền thế chấp vay mua nhà, chưa kể mớ hóa đơn điện nước, điện thoại di động... Đây là chuỗi hiệu ứng domino", Adrian nói.

"Tất cả những nghị sĩ, thượng nghị sĩ đó đều được trả lương. Chúng tôi thì không", bà nói thêm. "Đáng lẽ họ cũng phải không có lương. Nếu chúng tôi không có lương, họ nên cảm nhận được tình cảnh của chúng tôi lúc này".

Phe Cộng hòa và phe Dân chủ đã đổ lỗi cho nhau về tình trạng chính phủ đóng cửa. Ông Trump và phe Cộng hòa rất muốn mở cửa chính phủ trở lại, nhưng không hội đủ 60 phiếu tại Thượng viện để thông qua dự luật ngân sách cho các hoạt động chính phủ.

Phe Dân chủ nêu điều kiện rằng ông Trump và các đồng minh phải duy trì các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế như một phần của thỏa thuận nhằm mở cửa lại chính phủ. Phe Cộng hòa quyết không nhượng bộ, khiến các nỗ lực đàm phán đều rơi vào bế tắc.

Một bàn phân phát thực phẩm của tổ chức No Limits Outreach Ministries ngày 21/10 ở thành phố Hyattsville, bang Maryland. Ảnh: AFP

Tình trạng bế tắc đã kéo dài 22 ngày và đây đã là lần đóng cửa chính phủ dài thứ hai trong lịch sử đất nước. Sự bế tắc khiến Amber, người mẹ hai con làm cán bộ phụ trách nhân sự cho Lục quân Mỹ, rất lo lắng.

"Tôi đang làm thủ tục ly hôn nên phải vay 20.000 USD thuê nhà. Giờ không có lương, tôi rất khó khăn. Đó là lý do tôi có mặt ở đây hôm nay để nhận thực phẩm", cô nói.

Họ cảm thấy bi quan trước tình huống chính phủ đóng cửa dài ngày và mùa đông sắp đến.

"Bạn nghĩ mọi người cảm thấy thế nào? Họ đang vật lộn. Không chỉ một nhóm người, mà là tất cả mọi người", Miller nói.

Hồng Hạnh (Theo AFP)