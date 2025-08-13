Công chức cấp xã ở Đà Nẵng được ủy quyền chứng thực

Công chức xã, phường ở Đà Nẵng được ủy quyền chứng thực nhiều giấy tờ, trong đó có hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất và nhà ở.

HĐND TP Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết cho phép Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thực hiện chứng thực, theo khoản 8 Điều 14 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025.

Theo nghị quyết, công chức được ủy quyền có thể thực hiện nhiều loại chứng thực, gồm: Bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước; chữ ký trong giấy tờ, văn bản (kể cả trường hợp điểm chỉ hoặc người yêu cầu không thể ký, không thể điểm chỉ); chữ ký của người dịch trong văn bản, giấy tờ dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt và ngược lại.

Công chức làm thủ tục liên quan giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm dịch vụ hành chính công phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, tháng 6/2025. Ảnh: Nguyễn Đông

Ngoài ra, công chức còn được chứng thực hợp đồng, giao dịch về động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở; di chúc; văn bản từ chối nhận hoặc thỏa thuận phân chia di sản; văn bản khai nhận di sản; việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch; sửa lỗi sai sót; và cấp bản sao có chứng thực từ hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực.

Công chức nhận ủy quyền phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật trở lên và có ít nhất ba năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tư pháp.

Quy định mới này nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo điều kiện tối đa cho người dân khi thực tế hiện nay hơn một nửa thủ tục hành chính tại UBND cấp xã liên quan đến chứng thực, nhiều thủ tục cần trả kết quả ngay trong ngày. Trong khi đó, Chủ tịch UBND cấp xã vừa phải quản lý, điều hành chung, vừa trực tiếp xử lý hồ sơ, khiến khối lượng công việc dồn dập và áp lực rất lớn.

Sau sáp nhập với Quảng Nam, TP Đà Nẵng mới có 70 xã, 23 phường và đặc khu Hoàng Sa, trung tâm hành chính đặt tại phường Hải Châu. TP Đà Nẵng hiện nay rộng hơn 11.800 km2, trở thành thành phố lớn nhất trong số 6 thành phố trực thuộc Trung ương, dân số hơn 3 triệu.

Nguyễn Đông