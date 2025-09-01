Công chúa Thái Lan có dấu hiệu hồi phục sau khi bị nhiễm trùng máu

Thái Lan thông báo Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, con gái lớn của Quốc vương Vajiralongkorn, đang dần hồi phục sau khi bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng.

"Đội ngũ y tế thông báo rằng tình trạng của Công chúa đang tiến triển tốt và huyết áp của Công chúa đã ổn định", văn phòng nội vụ hoàng gia Thái Lan tuyên bố ngày 31/8.

Hoàng gia Thái Lan cho biết thêm Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol đang được cho dùng thuốc kháng sinh để kiểm soát nhiễm trùng máu. Đội ngũ y tế cũng sử dụng máy móc để hỗ trợ chức năng phổi, thận của Công chúa.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol. Ảnh: AFP

Công chúa Bajrakitiyabha, 46 tuổi, bị bất tỉnh trong buổi huấn luyện quân khuyển tại tỉnh Nakhon Ratchasima, phía bắc thủ đô Bangkok vào tháng 12/2022, liên quan vấn đề về tim. Công chúa Thái Lan bị hôn mê kể từ đó và được điều trị tại bệnh viện hơn hai năm qua.

Hoàng gia Thái Lan tháng trước xác nhận bà bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng và đang được điều trị để ổn định huyết áp.

Công chúa Bajrakitiyabha là con gái lớn của Quốc vương Maha Vajiralongkorn, là người con duy nhất của ông trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Công chúa rất thân thiết với cha mình và được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong đội cận vệ của ông một năm trước khi phải nhập viện.

Công chúa Bajrakitiyabha, luật sư có bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ Đại học Cornell, Mỹ, từng là đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, giữ các chức vụ tại văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia, đồng thời giữ cương vị đại sứ Thái Lan tại Ủy ban Liên Hợp Quốc về Ngăn ngừa Tội phạm và Tư pháp Hình sự.

Ngọc Ánh (Theo AFP)