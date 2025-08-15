Công chúa Thái Lan bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, con gái lớn của Quốc vương Vajiralongkorn, bị nhiễm trùng máu nghiêm trọng sau hơn hai năm gặp vấn đề về tim.

"Báo cáo từ các bác sĩ cho biết phổi và thận của Công chúa hiện hoạt động nhờ sự hỗ trợ của thiết bị y tế và thuốc men. Từ ngày 9/8, nhóm điều trị phát hiện tình trạng nhiễm trùng máu nghiêm trọng, buộc họ phải dùng kháng sinh và thuốc hỗ trợ huyết áp", Văn phòng Nội vụ Hoàng gia Thái Lan ngày 15/8 cho hay.

Các bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol. Đây là lần đầu tiên hoàng gia Thái Lan cập nhật thông tin về bệnh tình của Công chúa kể từ năm 2023.

Công chúa Bajrakitiyabha Mahidol, 46 tuổi, là con gái lớn của Quốc vương Maha Vajiralongkorn và cũng là người con duy nhất của ông trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Công chúa Thái Lan Bajrakitiyabha Mahidol (áo cam) vẫy chào người dân trên đường đến Cung điện Hoàng gia ở Bangkok năm 2020, phía sau là Quốc vương Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida. Ảnh: AFP

Bà bị bất tỉnh trong buổi huấn luyện quân khuyển tại tỉnh Nakhon Ratchasima, phía bắc thủ đô Bangkok vào tháng 12/2022, liên quan vấn đề về tim. Công chúa Thái Lan bị hôn mê kể từ đó và được điều trị tại bệnh viện hơn hai năm qua.

Công chúa Bajrakitiyabha, luật sư có bằng thạc sĩ và tiến sĩ từ Đại học Cornell, Mỹ, từng là đại sứ Thái Lan tại Áo, Slovenia và Slovakia, giữ các chức vụ tại văn phòng Bộ trưởng Tư pháp, Bộ Tư lệnh An ninh Hoàng gia, đồng thời giữ cương vị đại sứ Thái Lan tại Ủy ban Liên Hợp Quốc về Ngăn ngừa Tội phạm và Tư pháp Hình sự.

Công chúa được coi là rất thân thiết với cha mình và được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao trong đội cận vệ của ông một năm trước khi phải nhập viện.

Quốc vương Maha Vajiralongkorn, 73 tuổi, có 7 người con từ 4 cuộc hôn nhân. Ông vẫn chưa công bố người kế vị.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)