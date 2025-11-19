Công chúa Nhật Bản mặc trang phục truyền thống Lào

Công chúa Nhật Bản Aiko mặc trang phục truyền thống của Lào khi có chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới quốc gia này.

Công chúa Aiko, con gái Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako, thăm Lào ngày 17-22/11 nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ hai nước. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Công chúa Aiko.

Khi dự các hoạt động ở thủ đô Vientiane hôm 18/11, Công chúa Aiko đã mặc trang phục truyền thống "sinh" của Lào. Đây là món quà do nước chủ nhà tặng. "Sinh" là váy ống làm từ lụa hoặc bông, có hoa văn dệt và thêu tinh xảo. Bộ trang phục hoàn chỉnh bao gồm váy "sinh", áo và phụ kiện như khăn choàng quàng chéo trước ngực và thắt lưng.

Công chúa Aiko cho biết cô rất vui khi được trải nghiệm truyền thống của Lào và cảm thấy gần gũi với mọi người.

Công chúa Nhật Bản Aiko và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Vientiane ngày 18/11. Ảnh: AFP

Trong cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Công chúa Aiko nói cô rất hạnh phúc khi được người dân nơi đây đón tiếp nồng hậu. Ông Sisoulith bày tỏ hy vọng tình hữu nghị giữa hai nước sẽ phát triển hơn nữa.

Công chúa Nhật Bản cũng tới thăm tháp vàng That Luang, công trình Phật giáo mang tính biểu tượng ở Lào, và được người dân địa phương chào đón bằng những điệu múa truyền thống.

Công chúa Aiko, 23 tuổi, là con gái duy nhất của Nhật hoàng và Hoàng hậu. Cô tốt nghiệp ngành Văn học Nhật Bản tại Đại học Gakushuin ở Tokyo hồi tháng 3/2024.

Ngọc Ánh (Theo Japan Times, Asahi, AFP)