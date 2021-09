'Công chúa Huawei' chuộng phong cách cổ điển

Bà Mạnh Vãn Chu bước xuống sân bay Bảo An Thâm Quyến tối 25/9, kết thúc gần ba năm bị quản thúc sau khi bị lực lượng chức năng Canada bắt tại Vancouver. Bà chọn bộ váy điểm nhấn là nếp gấp lệch eo.



Mạnh Vãn Chu sinh năm 1972, là con gái đầu của Nhậm Chính Phi - tổng giám đốc Huawei, đồng thời là phó chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc tài chính của tập đoàn. Hôm 24/9, tại phiên tòa ở thành phố Vancouver, Mạnh Vãn Chu được trả tự do, vài giờ sau khi các công tố viên Mỹ tại New York công bố một thỏa thuận đình chỉ các cáo buộc gian lận đối với bà.