Công chúa Hà Lan từng chuyển tới Tây Ban Nha 'vì bị đe dọa'

Công chúa Amalia từng phải bỏ dở kế hoạch sống trong khu nhà sinh viên và chuyển tới Tây Ban Nha vì "bị đe dọa", theo truyền thông Hà Lan.

Năm 2022, Công chúa Hà Lan Amalia tới Đại học Amsterdam để theo học chính trị, tâm lý học, luật và kinh tế. Hình ảnh trên truyền thông cho thấy cô tươi cười rạng rỡ khi bắt đầu đi học và cùng bạn bè thuê nhà sống trong khu trọ sinh viên.

Tuy nhiên, tháng 10/2022, cô phải bỏ dở kế hoạch sống trong khu nhà trọ do lo ngại về an ninh. Vua Hà Lan và Hoàng hậu sau đó cho biết con gái buộc phải trở lại cung điện Huis ten Bosch được canh gác nghiêm ngặt ở The Hague.

"Con gái tôi không thể sống ở Amsterdam và thực sự không thể ra khỏi cung điện. Các mối đe dọa tác động rất lớn đến cuộc sống của con", Hoàng hậu Maxima khi đó cho hay. Công chúa Amalia, người thừa kế ngai vàng, là một trong ba con gái của Vua Willem-Alenander và hoàng hậu Maxima.

Vài tuần trước đó, truyền thông đưa tin các nhóm tội phạm có tổ chức đã nhắc đến Công chúa Amalia và Thủ tướng Mark Rutte, dẫn đến lo ngại họ bị bắt cóc. Giới chức phải tăng cường biện pháp an ninh cho công chúa và Thủ tướng.

Đài truyền hình Hà Lan NOS ngày 17/4 dẫn nguồn tin từ hoàng gia cho biết Công chúa sau đó chuyển đến thủ đô Madrid của Tây Ban để sống và học tập hơn một năm nhằm tránh mối đe dọa. Tại thành phố này, cô có thể đi lại tự do hơn.

Công chúa Hà Lan Amalia tại cung điện Huis ten Bosch ở The Hague năm 2023. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ chính xác thời điểm Công chúa sống tại Madrid. Giới chức Hà Lan không xác nhận chi tiết sự việc.

Theo NOS, mối đe dọa đối với Công chúa Amalia, hiện 20 tuổi, chưa hoàn toàn biến mất nhưng cô đã có thể trở lại sống và học tập ở Hà Lan nhờ những biện pháp an ninh. Cô được cho là đang sống ở Amsterdam.

Tháng 2/2023, Amalia nói với phóng viên rằng "mọi thứ vẫn còn rất khó khăn đối với tôi". "Tôi nghĩ mình sẽ làm những gì sinh viên thường làm, nhưng thực tế không phải vậy", cô nói trong chuyến thăm các đảo Caribe thuộc Hà Lan cùng cha mẹ. "Tôi nhớ cuộc sống bình thường, cuộc sống sinh viên, đi dạo trên đường phố và mua sắm".

Trong ngày 17/4, Công chúa Amalia sẽ lần đầu tiên thực hiện vai trò chính thức trong chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày của Vua và Hoàng hậu Tây Ban Nha.

Huyền Lê (Theo AFP, BBC, Dutchnews)