Công chúa 10 tuổi của Campuchia - Norodom Jenna - ra MV "Happy new year" với phong cách sôi động.

MV được quay theo thể loại street-dance, Jenna biểu diễn cùng nhóm nhảy. Cô bé chọn trang phục đậm chất hip-hop, phối hợp nhuần nhuyễn với dàn vũ công. Trên fanpage, giọng ca nhí cho biết nhạc phẩm là món quà cô gửi tặng các fan với lời chúc may mắn, thành công dịp đầu năm.

Công chúa Campuchia hát mừng năm mới MV "Happy new year" của Norodom Jenna. Video: Youtube Norodom Jenna

Trước đó, Jenna cover nhiều nhạc phẩm tiếng Anh như All I want for Christmas is you, Last Christmas, I just called to say I love you... Cô bé vào showbiz từ năm 2018, đam mê ca hát, biểu diễn và đang đầu quân cho một công ty giải trí. Jenna hát được nhiều thể loại âm nhạc, từ các bài hit quốc tế, nhạc đồng quê đến những bản rap sôi động. Ca sĩ nhí còn góp phần quảng bá văn hóa dân tộc thông qua các điệu nhảy, trang phục truyền thống, quay MV ở những thắng cảnh đẹp của quê hương. Kênh Youtube của Jenna thu hút hơn 500 nghìn người theo dõi, một số bản cover đạt hàng chục triệu lượt xem.

Nét trong trẻo tuổi lên 10 của Norodom Jenna. Ảnh: Empire Studio

Norodom Jenna có bố là người Pháp, mẹ là công chúa Norodom Bupphary, cụ cố là cố Quốc vương Norodom Sihanouk. Sau vài năm sinh sống ở Paris - quê hương của bố, tiểu công chúa theo gia đình chuyển đến Campuchia năm 2015. Jenna thành thạo năm thứ tiếng gồm Khmer, Anh, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan. Được đầu tư hình ảnh từ nhỏ, cô bé được xem là một trong những người tạo xu hướng thời trang ở Campuchia. Với gu mặc đa dạng, công chúa cũng là gương mặt quảng cáo được các nhãn hàng, thương hiệu săn đón.

Công chúa cũng tham gia diễn xuất trong hai phim truyền hình. Trong đó, phim đầu tay - Teptida Phkar Thkol Meas - được khán giả Campuchia yêu thích nồng nhiệt. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Norodom Jenna tích cực tham gia công tác xã hội, trở thành hình mẫu mới của giới trẻ quê nhà.

Công chúa Campuchia hát "I just called to say I love you" Công chúa Campuchia hát "I just called to say I love you". Video: Youtube Norodom Jenna

Tam Kỳ