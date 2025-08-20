Công chúa Bỉ sẽ quay lại Harvard học

Công chúa Elisabeth, người kế vị ngai vàng Bỉ, quay lại Đại học Harvard học, sau khi lệnh cấm trường này tuyển sinh viên nước ngoài của ông Trump bị tòa án chặn.

"Tôi có thể xác nhận rằng vào lúc này, mọi điều kiện dường như đã sẵn sàng để công chúa tiếp tục học tại Harvard", Xavier Baert, giám đốc truyền thông của Hoàng gia Bỉ, ngày 19/8 cho biết.

Công chúa Elisabeth tại Brussels, Bỉ, hôm 21/7. Ảnh: Reuters

Hồi tháng 5, khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lệnh cấm Đại học Harvard tuyển và đào tạo sinh viên nước ngoài, Hoàng gia Bỉ bày tỏ lo ngại rằng công chúa Elisabeth, với tư cách là công dân Bỉ, có thể không được tiếp tục theo học tại ngôi trường.

Chính quyền Trump cho hay họ ra lệnh cấm này nhằm thúc đẩy sự thay đổi tại Harvard và các trường đại học hàng đầu khác trên khắp nước Mỹ, những cơ sở bị cáo buộc "cực tả" và có tư tưởng bài xích Do Thái. Harvard bác bỏ các cáo buộc và đã khiếu nại lệnh cấm này lên tòa án.

Thẩm phán liên bang Mỹ Allison Burroughs ngày 20/6 ra phán quyết cho phép sinh viên quốc tế tiếp tục theo học tại Đại học Harvard. Phán quyết được xem là chiến thắng quan trọng cho ngôi trường này sau loạt mâu thuẫn với chính quyền Tổng thống Trump.

Chính quyền Trump tuyên bố kháng cáo phán quyết của thẩm phán Burroughs. Tuy nhiên, do năm học mới ở Mỹ dự kiến bắt đầu từ ngày 2/9, quyết định ngăn chặn của thẩm phán với lệnh cấm sinh viên nước ngoài mà ông Trump áp đặt với Harvard vẫn còn hiệu lực, đồng nghĩa những người như công chúa Elisabeth đủ điều kiện nhập cảnh vào Mỹ để tiếp tục việc học.

Công chúa Elisabeth, 23 tuổi, nữ hoàng tương lai của Bỉ, chuẩn bị bước vào năm học thứ hai của chương trình thạc sĩ chuyên ngành chính sách công tại Harvard. Theo mô tả của trường, khóa học này mở rộng tầm nhìn, nâng cao kỹ năng của người học để họ có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực công.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)