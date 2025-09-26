Đồng ThápHai trận sạt lở dài 500 m cuốn nhà cửa, tài sản 35 hộ dân, nguy cơ mất thêm 1,6 km bờ sông, tỉnh công bố tình huống khẩn cấp.

Chiều 26/9, UBND tỉnh Đồng Tháp công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ sông Tiền thuộc phường Cao Lãnh và đưa ra loạt giải pháp ứng phó.

Khu vực sạt lở bờ sông Tiền thuộc phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Ngọc Tài

Trước đó, trong các ngày 20 và 24/9, đoạn sông Tiền xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng. Tuy không gây thiệt hại về người, song tài sản người dân bị cuốn xuống sông rất lớn gồm nhà cửa, đất đai.

Các trận sạt lở xảy ra khá bất ngờ khiến nhiều hộ không kịp di dời tài sản bên trong. Ngành chức năng tỉnh xác định 1,6 km bờ sông tiếp giáp có nguy cơ lở bất cứ lúc nào, ảnh hưởng 285 hộ dân với gần 900 nhân khẩu. Suốt một tuần qua người dân cùng lực lượng hỗ trợ liên tục di dời tài sản, tháo dỡ nhà cửa để hạn chế thiệt hại.

Tỉnh Đồng Tháp yêu cầu các đơn vị triển khai các giải pháp xử lý khẩn cấp sạt lở, cử lực lượng ứng trực, hỗ trợ di dời, vận động người dân đến nơi an toàn, cắm biển báo...

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham vấn ý kiến chuyên gia triển khai ngay các giải pháp ngăn chặn sạt lở, đồng thời đề xuất phương án xây dựng công trình khẩn cấp xử lý sạt lở.

Hàng chục hộ dân phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp mất nhà do sạt lở bờ sông. Ảnh: Ngọc Tài

Đồng Tháp là một trong những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của sạt lở bờ sông. Toàn tỉnh hiện có 70 vị trí sạt lở, dài hơn 7 km, cần kinh phí khắc phục khoảng 505 tỷ đồng.

Đồng bằng sông Cửu Long hiện có hơn 800 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với chiều dài hơn 1.000 km, mỗi năm cuốn trôi 300-500 ha đất và nhiều nhà cửa, hạ tầng. Nguyên nhân chính là suy giảm phù sa và khai thác cát, sụt lún đất vì khai thác nước ngầm, triều cường, mất rừng phòng hộ.

Ngọc Tài