Công bố quy hoạch 880 ha Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TP HCM

Đồ án Khu đô thị Đại học Quốc tế rộng gần 880 ha vừa được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, định hướng phát triển đô thị gắn với đào tạo và nghiên cứu.

Theo đồ án được phê duyệt, khu vực lập quy hoạch có diện tích gần 880 ha, thuộc một phần địa giới hành chính xã Xuân Thới Sơn. Khu đất có các mặt tiếp giáp kênh An Hạ, kênh ranh Tây Ninh, kênh 8 và kênh Thầy Cai.

Quy hoạch sử dụng đất được phân bổ cho nhiều chức năng. Trong đó, khoảng 117 ha dành cho cây xanh và mặt nước; 5,7 ha bố trí trường trung học phổ thông; 436 ha là đất đơn vị ở; 150 ha dành cho khu dịch vụ, nghiên cứu và giáo dục; 6,9 ha bố trí dịch vụ y tế.

Phần diện tích còn lại khoảng 209 ha dành cho các chức năng như cây xanh, dịch vụ công cộng, mặt nước, sông suối - kênh rạch và các công trình hạ tầng kỹ thuật sẽ tiếp tục được nghiên cứu chi tiết ở các bước quy hoạch tiếp theo.

Khu đô thị Đại học Quốc tế được định hướng phát triển theo mô hình đô thị tổng hợp gắn với đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Quy mô dân số dự kiến khoảng 135.000 cư dân đô thị và khoảng 60.000 sinh viên, với hệ thống nhà ở, giáo dục, thương mại, dịch vụ và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Thị trường bất động sản khu Tây Bắc TP HCM. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhu cầu nhà ở trong khu vực sẽ được đáp ứng bằng nhiều loại hình, phù hợp với cơ cấu dân cư và tính chất của đô thị đại học. Quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội dự kiến làm theo cơ chế chung của thành phố và chủ đầu tư phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Theo định hướng quy hoạch chung, khu vực này thuộc phân vùng đô thị phía Bắc TP HCM (gồm Củ Chi, Hóc Môn và quận 12 cũ), được xác định là trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ của khu vực Tây Bắc, đồng thời phát triển thành trung tâm giáo dục, đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.

Khu vực lập quy hoạch có địa hình bằng phẳng, quỹ đất lớn và thuận lợi phát triển các dự án quy mô lớn. Khả năng kết nối giao thông cũng được kỳ vọng cải thiện khi các dự án hạ tầng như đường Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Mộc Bài và quốc lộ 22 mở rộng được triển khai trong thời gian tới.

Dự án khu đô thị đại học quốc tế Berjaya do Công ty cổ phần đô thị đại học quốc tế Berjaya Việt Nam - đơn vị liên quan của Vinhomes làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD (tương đương 59.000 tỷ đồng). Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) công bố mới đây, chủ đầu tư cho biết từ nay đến tháng 6 sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án. Từ tháng 7, dự án sẽ được thi công các hạng mục công trình. Toàn bộ khu đô thị đại học quốc tế có thể đi vào vận hành đầu năm 2035.

Phương Uyên