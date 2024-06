Công bố người điều hành sản xuất chương trình Mister Vietnam mùa 2

Leading Media, đơn vị tổ chức cuộc thi Mister Vietnam bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm điều hành sản xuất mùa thứ 2 cuộc thi Mister Vietnam.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Jin) hiện là CEO của SociUM Media & Entertaiment, đối tác chiến lược của Leading Media trong việc sản xuất chương trình; truyền thông, đào tạo, quản lý nghệ sĩ và nhiều lĩnh vực khác trong tương lai. Ông cũng là giám đốc điều hành sản xuất của cuộc thi Mister Vietnam mùa 1.

Ông Nguyễn Thanh Tùng (Tùng Jin) - Giám đốc quốc gia cuộc thi Mister Supranational 2024. Ảnh: Kyo Kushin

Tùng Jin có 13 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và hơn 10 năm trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình. Anh cũng là giám đốc sản xuất và nội dung của rất nhiều những show truyền hình thực tế lớn như The Face (Gương mặt thương hiệu), The Look (Vẻ đẹp thương hiệu), Siêu mẫu Việt Nam, The Voice (Giọng hát Việt), The Voice Kids (Giọng hát Việt nhí), Thiếu niên nói... và gần nhất là Chị đẹp đạp gió rẽ sóng.

Anh cũng là người thay đổi format show truyền hình thực tế nổi tiếng The Voice tại phiên bản Giọng hát Việt 2018 với luật Cross Battle – Đo ván chéo, tạo nên những màn thi đấu kịch tính, khốc liệt và bất ngờ.

Nguyễn Thanh Tùng chụp ảnh cùng ca sĩ Mỹ Linh tại hậu trường show 'Chị đẹp đạp gió rẽ sóng'. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, anh còn có 2 năm làm infuencer marketing (hình thức marketing bằng người có ảnh hưởng là một qua mạng xã hội) và đảm nhiệm vị trí Influencer Marketing Director tại một trong những tập đoàn truyền thông lớn tại TP HCM.

Mister Vietnam mùa 2 do Leading Media tổ chức với phiên bản truyền hình thực tế, nhằm tìm kiếm hình mẫu nam tiêu biểu trên toàn quốc có hình thể đẹp, năng động trong các hoạt động xã hội, tích cực lan tỏa các giá trị cho cộng đồng và có khát vọng chinh phục những đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới.

Tiêu chí mới mùa 2 tiệm cận hơn với ngành công nghiệp thời trang quốc tế, tìm kiếm các gương mặt thuộc những lĩnh vực: Runway Star (Ngôi sao sàn diễn); Commercial Face (Gương mặt quảng cáo); Slim Fit Body (Hình thể cân đối); Multi - Talented (Đa năng); Content Creator (Sáng tạo nội dung). Điều này mở ra cơ hội cho các thí sinh đa ngành nghề hơn là chỉ tập trung đến đối tượng người mẫu có hình đẹp so với mùa 1 trước đây.

Top 5 Mister Vietnam và thí sinh đạt giải phụ Runway Star – Ngôi sao sàn diễn sẽ nhận được thư mời trình diễn tại các Tuần lễ thời trang Asean Fashion week, Newyork Couture Fashion Week một trong những sàn diễn thời trang lớn hàng đầu nước Mỹ. Top 10 Mister Vietnam mùa 2 sẽ được đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi nhan sắc lớn nhất dành cho nam trên đấu trường thế giới như: Nam vương siêu quốc gia, Nam vương toàn cầu, Nam vương quốc tế.

Ngoài vai trò nhà sản xuất Mister Vietnam mùa 2, ông Nguyễn Thanh Tùng cũng được lựa chọn trở thành giám đốc quốc gia cuộc thi Mister Supranational 2024.

Tân giám đốc chia sẻ, các đại diện Việt Nam do Leading Media gửi tới đấu trường nhan sắc lớn đã giành được nhiều thành tựu, như Mister Global (Nam vương Danh Chiếu Linh, Á vương Lê Hữu Đạt), Mister International (Nam vương Trịnh Bảo), Manhunt International (Nam vương Trương Ngọc Tình, Á vương Mai Tuấn Anh, Á vương Trần Mạnh Kiên), Man Of The World (Á vương Nguyễn Hữu Long)... "Việc đưa Việt Nam lọt top tại Mister Supranational 2024 là áp lực và cũng là mong muốn không chỉ với giám đốc quốc gia, với đại diện được lựa chọn tham dự mà còn là sự kỳ vọng của các fan sắc đẹp. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức", ông nhấn mạnh.

Ngoài ra, ban tổ chức cũng xác nhận việc lựa chọn của ông Nguyễn Thanh Tùng dành cho diễn viên, người mẫu Đỗ Quang Tuyển – thí sinh của cuộc thi Mister Vietnam 2024, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Mister Supranational (Nam vương Siêu quốc gia 2024) được tổ chức tại Ba Lan.

Mister supranational Vietnam 2024 - Đỗ Quang Tuyển cùng Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Kyo Kushin

Hiện, đại diện của Việt Nam tại Mister Supranational 2024 là 1 trong 2 ứng viên chiến thắng bình chọn Mister Influencer – Challenge 3.

Yên Chi