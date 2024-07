Công binh Việt Nam giúp trẻ em châu Phi có lớp học kiên cố

Chứng kiến học sinh tại Abyei phải học trong lớp dựng bằng vách nứa, cỏ tranh, bộ đội Việt Nam tìm mái tôn, cột sắt để dựng lớp học kiên cố.

Thượng úy Kiều Văn Thắng, Phân đội Công trình 2, Đội Công binh Việt Nam, cho biết thị trấn Abyei rất đông trẻ em, mỗi trường có hơn 2.000 học sinh nhưng số lớp học lại ít. Phần lớn đều sơ sài và xuống cấp trầm trọng.

Khó khăn nhất là Trường nam sinh Abyei và Trường liên cấp B Koul Adol. Mùa mưa đến, các tuyến đường giao thông tắc nghẽn, ngôi trường ngập trong bùn lầy. Tại Abyei, học sinh cấp 1-2 phải học trong những căn phòng dựng bằng cột gỗ, vách nứa, mái tết cỏ tranh.

"Sau một trận mưa lớn, lớp xiêu vẹo, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trẻ em tại Abyei đã quá quen với việc học dưới tán cây, hay phải nghỉ nhiều ngày vì phòng học ngập nước", thượng úy Thắng nói.

Lớp học mái tranh, vách nứa của học sinh Abyei. Ảnh: Đội công binh

Sau khi khảo sát, Đội quyết định dựng giúp cho mỗi trường một phòng học rộng khoảng 60 m2. Nguồn kinh phí từ hỗ trợ nhân đạo của Đoàn Công tác liên ngành của Việt Nam.

Bộ đội cũng tận dụng vật liệu thừa từ các dự án đã hoàn thành và nguyên liệu sẵn có để thi công. Lớp học dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 8, có thể đáp ứng cho 80 học sinh một lớp.

Ông Tong Emmanuel Deng, Hiệu phó Trường liên cấp B Koul Adol cảm kích và cho rằng phòng học này sẽ giúp trẻ học an toàn, nhất là trong giai đoạn mưa lớn thường xuyên hiện nay.

Bộ đội Việt Nam tìm mái tôn, cột sắt để dựng lớp học kiên cố cho trẻ em châu Phi. Ảnh: Đội công binh

Cùng với dựng lớp học, bộ đội Việt Nam giúp sửa chữa thuyền cho cộng đồng người dân Mijak, ngôi làng gần sông Khor Bumbelo ở Phân khu Nam. Người dân ở đây chủ yếu kiếm sống nhờ nghề sông nước và di chuyển bằng xuồng sắt hoặc gỗ. Tuy nhiên, hầu hết thuyền đã hư hỏng. Đội tiếp nhận và dùng máy móc sửa chữa miễn phí cho bà con.

Abyei là khu vực tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, châu Phi. Hai nước ký thỏa thuận ngày 20/6/2011, cam kết rút quân khỏi khu vực phi quân sự tại Abyei và thiết lập cơ chế hỗn hợp để giải quyết vấn đề nhưng đến nay chưa có nhiều tiến triển thực chất. Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei được thành lập để duy trì, đảm bảo an ninh an toàn và ngăn chặn xung đột, tranh chấp giữa hai quốc gia.

Sơn Hà