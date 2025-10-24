Phú ThọLữ đoàn 249 Binh chủng Công binh thu hồi bộ cầu 60 tấn sau một năm đảm bảo an toàn cho gần 5 triệu lượt người và xe qua sông Hồng bằng cầu phao.

Sáng 24/10, hàng chục xe chở cầu phao, trang bị của Lữ đoàn Công binh 249 xếp hàng từ bến tới đầu quốc lộ 32 để chuẩn bị rời đi.

Thượng tá Đào Văn Hưng, Phó lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 249, cho biết sau khi cầu Phong Châu khánh thành cuối tháng 9, đơn vị lần lượt thu hồi các nhịp cầu phao PMP 60 tấn cùng trang thiết bị như cano, phà quân sự đưa lên bờ để kiểm tra kỹ thuật, duy tu bảo dưỡng.

Ngoài bảo đảm giao thông bằng cầu phao, đơn vị đã 27 lần phải chuyển cầu thành phà PMP 60 tấn bởi thủy văn không cho phép, lưu tốc dòng chảy trên 2 m/s vượt quá thiết kế của cầu. "Với tinh thần mở đường thắng lợi của bộ đội công binh, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã khắc phục khó khăn để đưa bà con qua sông an toàn", thượng tá Hưng nói.

Công binh thu hồi cầu phao Phong Châu Công binh thu hồi cầu phao, chia tay người dân Phú Thọ về đơn vị. Video: Đăng Chiến - Lộc Chung

Một ngày trước, Lữ đoàn 249 đã bàn giao công trình cải tạo bến vượt cho địa phương và Quân khu 2 quản lý làm bến huấn luyện. Trước đó, khi phát hiện sạt lở hai bên bờ sông Hồng đoạn bến vượt bắc cầu phao, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Binh chủng Công binh đề xuất gia cố bến và được Bộ Quốc phòng đồng ý. Công trình giúp chống sạt lở, đảm bảo an toàn cho nhà cửa của người dân hai bên bến sông.

Tiễn Lữ đoàn 249, hàng trăm người dân Phú Thọ đứng kín hai bên đường, bắt tay cảm ơn từng chiến sĩ. Khi dàn xe nổ máy rời đi, người dân vẫy cờ tạm biệt, các cựu chiến binh hát vang bài "Hát mãi khúc quân hành".

Ông Vi Văn Định, cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ, còn chuẩn bị bài thơ tặng bộ đội trong lễ chia tay. "Tôi rất xúc động trước sự vượt khó của các chiến sĩ công binh suốt một năm qua để vận hành cầu phao thông suốt, ngày mưa gió thì dùng phà quân sự đưa người và phương tiện qua sông", ông chia sẻ, thêm rằng nếu không có cầu phao, người dân sẽ phải đi vòng hàng chục cây số.

Người dân Phú Thọ chia tay bộ đội Công binh 249 trước giờ về đơn vị, sáng 24/10. Ảnh: Phi Hùng

Trước đó ngày 9/9/2024, sau sự cố sập cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng tại huyện Tam Nông cũ, hơn 200 cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 249 cùng gần trăm xe chở trang bị hành quân ngay trong đêm tới khu vực bến Phong Châu làm nhiệm vụ bắc cầu phao.

Cầu PMP 60 tấn là bộ cầu vượt sông hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, lưỡng dụng cho cả quân sự lẫn dân sinh. Chiều dài sau lắp cầu 60T tối đa 227 m; cầu 20T tối đa 382 m. Cầu phao Phong Châu bắc qua sông Hồng dài gần 200 m tổng cộng 30 đốt cầu.

Một năm qua, bộ đội công binh đã đảm bảo cho gần 5 triệu lượt người và phương tiện qua cầu phao và phà quân sự, trung bình mỗi ngày 15.000 lượt. Trong đó gần 1,8 triệu lượt ôtô; gần 2,8 triệu lượt xe máy; 132.500 lượt xe thô sơ và 251.000 lượt người qua sông Hồng.

Hoàng Phương