Công an xã được cấp giấy thông hành biên giới Việt - Trung

Từ tháng 10, công an cấp xã sẽ cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, công chức làm việc tại cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại tỉnh biên giới.

Thông tin được nêu trong quyết định 8258 của Bộ trưởng Công an về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Trong quyết định áp dụng từ 8/10 có hai thủ tục hành chính mới, 9 thủ tục sửa đổi bổ sung và một thủ tục bị bãi bỏ.

Theo quy định cũ, thẩm quyền về quản lý xuất nhập cảnh chủ yếu tập trung tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an (A08) và Công an cấp tỉnh. Nhưng hiện nay, điểm nổi bật của quyết định là có hai thủ tục hành chính mới sẽ do Công an cấp xã thực hiện.

Đó là, xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam; cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc cho cán bộ, công chức làm việc tại các cơ quan nhà nước có trụ sở đóng tại đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới. Đây là một điểm mới khi trước đây hai thủ tục này đều thực hiện ở Công an cấp tỉnh.

Cán bộ an ninh hàng không kiểm tra thủ tục tại sân bay Thọ Xuân. Ảnh: Phạm Dự

Bộ trưởng Công an còn quyết định bãi bỏ một thủ tục hành chính về cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào do Công an cấp huyện thực hiện. Thủ tục này hiện do Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh đảm nhiệm.

Ngoài ra, quyết định cũng sửa đổi, bổ sung 9 thủ tục hành chính do A08 thực hiện, gồm:

- Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (A08 thực hiện);

- Cấp mới và cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam (A08 thực hiện);

- Xác nhận, cung cấp thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam (Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh);

- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh);

- Cấp mới và cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú (Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh);

- Cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam thường trú tại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc (Công an cấp xã);

- Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào cho công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở tỉnh có chung đường biên giới với Lào (Công an cấp xã).

Phạm Dự