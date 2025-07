Công an xã đẩy canô đưa sản phụ vượt lũ đi sinh

Nghệ AnMưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường xã Hữu Kiệm, công an phải dùng canô, sau đó đi bộ dìu sản phụ vượt bùn lầy đến trạm y tế.

Sáng 23/7, chị Kha Thị May, 34 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn cũ, đau bụng chuyển dạ. Mưa lũ khiến các tuyến đường bị chia cắt, gia đình không thể tự đưa đi sinh nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an xã Hữu Kiệm đã điều cán bộ và phương tiện đến nhà chị May. Quãng đường từ nhà sản phụ đến Trung tâm Y tế xã khoảng 20 km, nhiều đoạn ngập sâu, lầy lội. Lực lượng chức năng dùng canô đưa sản phụ qua vùng nước xiết, sau đó dìu đi bộ và chở bằng xe máy vượt qua những điểm sạt lở, ngập bùn.

Sản phụ May (giữa) được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi đẻ. Ảnh: Hùng Lê

"Trên đường, chị May liên tục đau bụng. Chúng tôi rất lo sản phụ sinh giữa dòng nước lũ, nhưng may mắn đã đưa chị đến nơi an toàn", một công an xã tham gia hỗ trợ cho hay. Sản phụ sau đó đã sinh thành công bé gái khỏe mạnh.

Ảnh hưởng hoàn lưu bão Wipha, Nghệ An mưa lớn, nhiều tuyến đường ở xã Hữu Kiệm ngập nặng, chia cắt cục bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 23/7 mưa lớn tập trung tại phía nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An với lượng phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ và Hà Tĩnh mưa 20-50 mm, có nơi trên 100 mm, nguy cơ mưa lớn cường suất trên 150 mm trong 3 giờ, gây ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

Đức Hùng